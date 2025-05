Farioli zag instorting Ajax van mijlenver aankomen: 'Omdat ik weet wie we zijn'

Voor Ajax zijn de druiven zuur na het definitief mislopen van het kampioenschap. Trainer Francesco Farioli was na afloop van de wedstrijd, bij de één-op-één interviews en op de persconferentie zijn emoties niet de baas en liet in een volle perszaal weten waarom het de voorbije weken zo slecht ging met Ajax.

Ajax stond na speelronde 29 liefst negen punten voor op PSV. De Eindhovenaren bleven winnen, maar gezien de ruime voorsprong had dat geen probleem moeten zijn voor Ajax. De Amsterdammers verloren echter van FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3) en speelden gelijk tegen Sparta Rotterdam (1-1) en FC Groningen (2-2).

Die resultaten hielden in dat Ajax als nummer twee de laatste speelronde in ging. De ploeg van Farioli won eindelijk weer eens, met 2-0 van FC Twente, maar dat maakte geen verschil. PSV won van Sparta (1-3) en kroonde zich zo tot landskampioen.

Farioli werd op de persconferentie gevraagd naar de instorting van Ajax. "Als er iets is waar ik goed in ben, dan is het dat ik stormen kan zien aankomen. Dat is een van mijn grootste kwaliteiten." Farioli weigerde de afgelopen weken over hem kampioenschap te praten. "Omdat ik weet wie wij zijn."

"Ik wist hoeveel het kostte om bovenop ieder detail te zitten. Er zijn niet veel plekken waar je even rustig aan kan doen in moeilijke tijden. Toen we wonnen in Eindhoven, verloren we Youri (Baas, red.) en Brian (Brobbey, red.). Youri tot het einde van het seizoen, Brian een wedstrijd schorsing."

"Ik rekende vast vooruit. Onze stabiliteit kwam door hard werken en de moeite die we hebben gestoken in het systeem. Op een gegeven moment, met de blessure van Youri en Remko (Pasveer, red.)... Het ligt niet alleen daaraan. Maar de kern van de ploeg viel weg."

"Een paar weken kregen we het nog voor elkaar, maar daarna pakten we twee punten in vier wedstrijden... Miraculeuze reddingen, doelpunten die vallen in minuut 100... Er is niets om triest over te zijn. Het is voetbal. Het is een harde les, maar het is wat het is. Ik heb nergens spijt van."