Farioli verklaart waarom hij vier wijzigingen doorvoert in opstelling Ajax en spreekt over Weghorst

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft tekst en uitleg gegeven over zijn beslissing om zijn zijn opstelling op liefst vier plaatsen te wijzigen tegen RKC Waalwijk. De oefenmeester verklaart dat hij zijn team zo fit mogelijk wil houden en is niet bang dat de veranderingen een negatieve impact zullen hebben tegen de hekkensluiter. Ook deelde hij een update over Wout Weghorst, die er niet bij is.

"We hebben een druk schema en het gaat niet alleen om de drie wedstrijden per week, maar ook de opeenvolging van de wedstrijden. Dit programma herhaalt zich sinds het begin van het seizoen. Het is niet dat het team drie wedstrijden per week niet aankan, maar vermoeidheid begint ook een rol te spelen."

"Het is ook een preventieve maatregel, dat we sommige spelers wat sparen. Aan de andere kant proberen we het beste uit de spelers te halen die we hebben."

ESPN- verslaggever Hans Kraay junior vraagt zich af of Farioli geen risico neemt met het buiten de basis laten van Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Bertrand Traoré en Mika Godts. "We moeten en willen winnen en geloven dat dit het beste team is dat vanavond kan spelen."

"Van den Boomen is een speler met veel ervaring. Davy Klaassen is een clublegende en is teruggekeerd om ons echt te helpen. De twee jongens op de flanken (Banel en Rasmussen, red.) hebben kwaliteiten."

"Ze moeten zich bewijzen, maar de impact die Rasmussen had tegen Besiktas was zeer positief. Het is goed voor hen om deze kans te krijgen. Ik geloof in deze groep. We focussen ons vol op de wedstrijd van vanavond en zullen goed druk moeten zetten en secuur zijn in de passing."

Weghorst zit niet bij de selectie. "Bij een van zijn eerste ballen tegen Besiktas voelde hij stijfheid. Hij speelde de wedstrijd uit, maar voelde zich de dag daarna niet goed. Het is geen zware blessure, maar een voorzorgsmaatregel. De kans is groot dat hij donderdag weer in de selectie zit", doelt Farioli op de uitwedstrijd in de Europa League tegen Slavia Praag.