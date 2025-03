Farioli onthult waar de spelers van Ajax over klaagden na de warming-up voor Almere City

Francesco Farioli was na afloop van het duel tussen Almere City en Ajax niet te spreken over de grasmat in het Yanmar Stadion. De Italiaanse oefenmeester verweet een fout van doelman Matheus ook aan het droge veld.

“Het was zeker niet het beste veld. Het was heel erg droog”, begint Farioli in gesprek met ESPN. “We probeerden ons spel te spelen, maar dat lukte niet.”

“Toen de spelers na de warming-up terug naar binnen kwamen, klaagden ze over het veld. Ze zeiden dat het echt een moeilijk veld was”, gaat de 35-jarige trainer van Ajax verder.

“De pasnauwkeurigheid van vandaag was een van de laagste van dit seizoen. Heel veel fouten in de aannames en in de passing”, besluit Farioli over het veld.

Het was zondagmiddag niet de eerste keer dit seizoen dat de Amsterdammers te maken krijgen met een slecht veld. Ajax speelde op bezoek bij RFS Riga (1-0 verlies) op een gortdroge mat en ook tegen Fortuna Sittard (0-2 winst) en Union Sint-Gillis (2-0 winst) werd na afloop geklaagd over het veld.

“Toch was dit een andere wedstrijd dan tegen Riga”, wil Farioli de duels niet al te veel vergelijken. “Almere City zit in een goede fase. Ze zijn heel energiek en probeerde in tegenstelling tot Riga echt te voetballen”, looft Farioli de tegenstander.

In de tweede helft ging Ajax-doelman Matheus bijna fataal in de fout. De Braziliaan kwam zijn doel uit, maar daardoor kon Kornelius Hansen de bal bijna voor een leeg doel inschieten. De lat bracht echter redding.

“Hij had verwacht dat de bal naar hem toe zou stuiteren, maar dat gebeurde niet vanwege het veld. De bal stuiterde niet door, maar bleef liggen op de plaats. Het had niets met communicatie te maken.”