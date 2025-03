Ajax zette zondagmiddag een reuzenstap richting het 37ste landskampioenschap uit de historie. Francesco Farioli onthult na de overwinning in de topper tegen PSV een bijzonder moment dat zich afspeelde in de kleedkamer van het Philips Stadion.

Ajax was in Eindhoven met 0-2 te sterk en neemt daardoor een voorsprong van liefst negen punten op PSV. Bij de Amsterdammers stond reservedoelman Matheus onder de lat, omdat Remko Pasveer geblesseerd is. Pasveer heeft echter de hele voorbereiding met de ploeg op de topper meegedaan, zo onthult Farioli op de persconferentie na afloop.

"Vandaag gaf Remko een speech in de kleedkamer", aldus Farioli. "Ik kan er alleen niet te veel over zeggen. Het was een goede speech, zeker heel goed."

"Ik had al een paar keer speciaal aan Remko gevraagd om een speech te houden", vervolgt Farioli. "Hij wilde wachten op het juiste moment. Vandaag ben ik naar hem toe gegaan. We keken elkaar aan zonder iets te zeggen. Hij zei: 'Ja, vandaag is de dag.'"

Ook Davy Klaassen, die aanwezig is op het persmoment, wordt naar de speech gevraagd. "Ik moet even denken wat hij heeft gezegd hoor", lacht Klaassen. "Dat houden we ook altijd intern."

Klaassen is dolblij met de rol van de 41-jarige Pasveer. "Hij is met ons in het hotel gegaan en hij is erbij geweest voor de wedstrijd. Dat is heel belangrijk voor ons. Hij is een heel belangrijke pion in ons team als keeper, maar ook als persoon. Hij is een van onze leiders."