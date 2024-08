Farioli hoopt geen telefoontjes meer te ontvangen van Ajax-directeur Kroes

Francesco Farioli hoopt geen spelers meer kwijt te raken in het slot van de transferwindow. Dat laat de trainer van Ajax bij Ziggo Sport weten na afloop van het gewonnen Europa League-duel met Jagiellonia Bialystok (3-0).

Ajax plaatste zich donderdagavond moeiteloos voor de groepsfase van de Europa League. Met nog enkele dagen voor het einde van de transferwindow is er nog veel onzeker in Amsterdam. Zo worden Carlos Forbs en Chuba Akpom nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek.

Farioli verklaart tevreden te zijn met het proces waar Ajax en zit en speelt van een goede vibe in zijn selectie. Verslaggever Noa Vahle stipt aan dat er in de komende dagen van alles kan gebeuren. Zij vraagt of Farioli achterover gaat leunen en kijken wat er gaat gebeurt.

Relaxen zit er niet in, zo maakt Farioli duidelijk. “Dat is niet het goede woord, zeker op dit moment in de transfermarkt. Ik zou m’n telefoon uit willen schakelen en geen belletje meer willen krijgen van Alex (Kroes, technisch directeur, red.).” “Ik zou alle jongens hier willen houden, omdat ik van ze houd. Ik wil dat ze hier blijven”, aldus Farioli, die bevestigt dat hij het oké zou vinden als iedereen blijft.

Farioli liet zich ook uit over de wedstrijd en de plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. “Ik ben heel blij, want zoals je weet was het een lange reis.” Ajax overleefde drie voorrondes om de groepsfase te bereiken.

“Vanavond hebben we onze mogelijkheden benut, dus we zijn heel blij.” “Zeker de laatste twintig minuten waren een plezier om naar te kijken. Nu hebben we wat dagen om de batterijen op te laden en richten we ons op FC Utrecht.”

Doordat de wedstrijd tegen Feyenoord is afgelast, speelt Ajax na de interlandbreak weer. Op 15 september, thuis tegen FC Utrecht.