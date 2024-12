'Farioli hoefde me niet meer en vond dat ik maar een andere club moest zoeken'

Leroy Fer heeft zijn samenwerking met Francesco Farioli bij Alanyaspor als prettig ervaren. Dat vertelt de 34-jarige middenvelder in gesprek met De Telegraaf. De twee werkten tussen 2021 en 2023 samen in Turkije, maar de relatie begon stroef. Farioli wilde in eerste instantie niet met Fer werken nadat hij op een van de eerste dagen te laat kwam.

Farioli werd op 31 december 2021 aangesteld als trainer van Alanyaspor. Fer maakte in de zomer van dat jaar de overstap naar de club uit Turkije. “Hij vond het raar dat ik het jaar daarvoor zo weinig had gespeeld, riep me bij zich in zijn kantoor en zei dat ik, mits fit, een van zijn belangrijkste spelers zou worden”, begint Fer.

De ex-middenvelder van Feyenoord kwam op een van de eerste dagen van Farioli echter te laat en dat nam de Italiaan hem zeer kwalijk. “Hij hoefde me niet meer. Hij wilde alleen spelers die gefocust waren en vond dat ik maar een andere club moest zoeken.” Dat wilde Fer niet. “Omdat ik voelde dat hij iets speciaals had.”

“Ik zei u tegen hem, maar we hebben bijna dezelfde leeftijd. Hij bleef erbij dat hij niet met me wilde werken en ik moest met een conditietrainer aan de slag om fit te blijven.” Dat deed Fer, die Farioli direct een belofte deed. “Ik ga laten zien hoe ik in elkaar steek en hoe ik voor iemand door het vuur ga als ik in hem geloof.”

Uiteindelijk kreeg Fer zijn kans. “Door nooit te zeuren en door weer en wind te trainen, wist ik hem te overtuigen. Het leidde tot een aantal invalbeurten. Het seizoen daarna was ik een vaste waarde en zei de trainer dat hij een zwak voor me had.”

Farioli won vóór zijn stap naar Ajax informatie in over de Eredivisie bij de rechtspoot. “Dus toen vermoedde ik wel iets”, aldus Fer over de toekomst van zijn oude trainer. “Als hij de tijd krijgt, denk ik dat hij gaat slagen. Ajax is nog niet waar het moet zijn, maar de weg naar boven lijkt ingeslagen.”

Fer speelt sinds deze zomer bij Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten. Alfred Schreuder zwaait daar de scepter.