Farioli gelooft zijn ogen niet: Taylor rondt wonderschone aanval af na geniaal hakje Brobbey

Ajax lijkt een eenvoudige avond te beleven in de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA geniet de ploeg van trainer Francesco Farioli na 39 speelminuten al een 3-0 voorsprong op Maccabi Tel Aviv. Zeker de tweede Amsterdamse treffer is van grote schoonheid.

Bertrand Traoré zette Ajax van dichtbij op voorsprong na goed werk van Brian Brobbey, die eenvoudig aangespeeld kon worden door Branco van den Boomen, weg kon draaien en de bal met links laag voor het doel bracht. Bij de tweede paal kon Traoré binnentikken: 1-0.

De 2-0 was nog fraaier en zorgde voor veel ongeloof bij Farioli. Na mooie actie van Kian Fitz-Jim en een wonderschoon hakje van Brobbey en schoof Kenneth Taylor de bal met links op koelbloedige wijze in de benedenhoek.

In de 39ste speelminuut tekende Mika Godts het derde doelpunt aan van Ajax. Ditmaal fungeerde Youri Baas als aangever en de buitenspeler kon in vrijheid binnenschieten, omdat Brobbey ruimte maakte in de voorhoede: 3-0.

