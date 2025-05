Farioli deelt dag voor FC Groningen - Ajax positief nieuws over inzetbaarheid tweetal

Francesco Farioli brengt goed nieuws in aanloop naar het uitduel van Ajax met FC Groningen van woensdag. Twee spelers zijn fit genoeg om mee te doen in de voor de koploper zo belangrijke uitwedstrijd in het noorden.

Josip Sutalo, die tegen NEC werd gewisseld wegens duizeligheid, en Brian Brobbey, die 90 minuten op de bank bleef zitten uit voorzorg, zijn fit genoeg bevonden. ''Ja, ze zijn fit. Verder is iedereen fit, buiten de spelers die we al langer missen'', zo valt te lezen op de clubwebsite.

Voor Farioli en Ajax zaak om herstel te tonen in Groningen na een reeks met slechts een punt uit drie duels. ''Gisteren (maandag red.) was een dag waarop we onszelf moesten herpakken, opladen en weer voorbereiden. We hebben gepraat in de frisse lucht en gewerkt.''

''Arbeid leveren we altijd en nu moeten we de bladzijde omslaan. Het gevoel na zondag was heftig, dat valt niet te ontkennen. Die emotie moet eruit door ons hoofd leeg te maken'', aldus de strijdvaardige coach van Ajax.

Ajax is in ieder geval verzekerd van de tweede plaats en Champions League-voetbal. Dit tot tevredenheid van Farioli. ''Als je het in perspectief plaatst is het een belangrijke prestatie. Voor het team, zeker als je ziet waar we vandaan komen. En ook voor de club is de plaatsing heel belangrijk. Dat was het belangrijkste doel toen we hier begonnen.''

Het echec met NEC is naar de achtergrond verdreven. De focus ligt nu volledig op Groningen-uit. ''Het thuisduel was emotioneel met late goals van Wout Weghorst en Chuba Akpom. Het is een goede tegenstander die thuis erg sterk is. Hun vleugelverdedigers speler ver naar voren en dat zorgt voor extra dreiging.''

''Ze hebben veel beweeglijkheid met zes spelers die van positie wisselen en de diepte zoeken. Daar zullen we ons tegen moeten wapenen'', zo weet Farioli, die hoopt op veel steun van de Ajax-aanhang in Groningen.

''Ik weet dat ruim duizend Ajacieden richting Groningen zullen reizen om ons aan te moedigen. Ze zijn ontzettend belangrijk. Ook zondag na een zware dag in de Johan Cruijff ArenA was het mooi om te zien dat de meerderheid van de fans ons steunden'', zo besluit de coach van de koploper.