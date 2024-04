Fans van Barcelona verbranden shirt van uitgekotste Ousmane Dembélé

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor supporters van FC Barcelona, die helemaal klaar zijn met Ousmane Dembélé.

Fans van Barça hebben dinsdagavond voorafgaand aan de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain een Barcelona-shirt met Dembélé in de fik gestoken.

De Franse vleugelaanvaller speelde tussen 2017 en 2013 in totaal 185 officiële duels namens de Catalanen. Na een lange transfersoap maakte hij in de zomer van 2023 voor circa vijftig miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Dembélé trof zijn oude werkgever vorige week voor het eerst in het heenduel van het tweeluik in het miljardenbal. Hij deed Barcelona toen pijn door de 1-1 in het Parc des Princes voor zijn rekening te nemen en vervolgens uitbundig te juichen. PSG verloor in eigen huis met 2-3, maar staat tijdens de return met 1-3 voor na rode kaarten voor Ronald Araújo en trainer Xavi aan de zijde van de Catalanen.

Ook tijdens de return wist Dembélé Barcelona pijn te doen. Andermaal tekende hij aan voor de 1-1. De 1-3, een benutte strafschop van Kylian Mbappé, kwam ook grotendeels op het conto van de Franse sterspeler doordat João Cancelo een wilde overtreding op Dembélé in eigen zestien beging.

