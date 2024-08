Fans stemmen bij Eredivisie 'One to Watch'-verkiezing massaal op dezelfde Ajax-speler

Mika Godts is volgens Eredivisie-fans dé speler om in de gaten te houden dit seizoen. Dat blijkt uit een verkiezing die de competitieorganisator hield. Ruim tienduizend fans namen deel aan de stemming.

De Belgische aanvaller van Ajax ontving de meeste stemmen van de fans en is de nummer één 'One to Watch' van dit seizoen. De negentienjarige flankspeler was donderdag nog trefzeker namens de Amsterdammers in het met 1-4 gewonnen duel met Jagiellona Bialystok.

Op plek twee staat de naam van een Feyenoorder. Gjivai Zechiël is volgens de Nederlandse voetbalsupporters de tweede naam die nadrukkelijk in de gaten gehouden dient te worden. De technisch begaafde middenvelder neemt het volgende week zondag met Feyenoord op tegen het Ajax van Godts.

PSV, AZ en FC Twente leveren respectievelijk de nummer drie tot en met vijf af op de 'One to Watch'-lijst. Couhaib Driouech is de PSV'er van wie veel verwacht wordt en bij AZ is dat zomeraanwinst Troy Parrott, terwijl de hoop van Twente-fans is gevestigd op Daan Rots.

In totaal is van alle achttien Eredivisie-clubs een 'One to Watch'-speler bepaald. Bij promovendi FC Groningen, NAC Breda en Willem II zijn dat respectievelijk Luciano Valente (20), Saná Fernandes (18, de jongste op de lijst) en Ringo Meerveld (21).

Bij FC Utrecht is nieuwkomer Noah Ohio de 'One to Watch', NEC-fans kiezen massaal voor Kodai Sano en Sparta-fans zijn geënthousiasmeerd door de van PSV overgekomen Mohamed Nassoh.

Heracles-fans kozen het meest massaal voor dezelfde speler. 89 procent van de Heraclieden stemden op Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand. 84 procent van de supporters stemden op RKC'er Oskar Zawada, die wel al een schorsing opliep in competitieverband.

Søren Tengstedt is de speler om in de gaten te houden bij Go Ahead Eagles en Amara Condé zal Robin van Persie gaan overtuigen bij sc Heerenveen, zo is de verwachting. Bij Fortuna Sittard, Almere City en PEC Zwolle zijn dat respectievelijk Makan Aïko, Jochem Ritmeester van der Kamp en Filip Krastev.

'One to Watch' per club:

Ajax - Mika Godts

Almere City - Jochem Ritmeester van der Kamp

AZ - Troy Parrott

FC Groningen - Luciano Valente

FC Twente - Daan Rots

FC Utrecht - Noah Ohio

Feyenoord - Gjivai Zechiël

Fortuna Sittard - Makan Aïko

Go Ahead Eagles - Søren Tengstedt

Heracles Almelo - Shiloh 't Zand

NEC Nijmegen - Kodai Sano

NAC Breda - Saná Fernandes

PEC Zwolle - Filip Krastev

PSV - Couhaib Driouech

RKC Waalwijk - Oskar Zawada

sc Heerenveen - Amara Condé

Sparta Rotterdam - Mohamed Nassoh

Willem II - Ringo Meerveld