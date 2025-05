Fabrizio Romano weet het zeker: voor deze club wil Ansu Fati (FC Barcelona) spelen

Ansu Fati heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar AS Monaco, zo meldt Fabrizo Romano zaterdagochtend. Het lijkt erop dat de 22-jarige aanvaller FC Barcelona in eerste instantie op huurbasis gaat verlaten.

Vrijdag bracht Mundo Deportivo al naar buiten dat meerdere Europese clubs, waaronder Monaco, Fati willen overnemen van Barça.

De Monegasken voeren concrete gesprekken met de Catalaanse club over een huurdeal, inclusief optie tot koop. Wanneer Monaco na een jaar besluit Fati definitief over te nemen, houdt Barcelona een deel van de transferrechten in bezit.

De clubs lijken er op korte termijn uit te komen en strijken momenteel de plooien glad. Fati zelf wil de transfer naar Monaco dolgraag maken.

In het Spotify Camp Nou ligt Fati nog tot medio 2027 vast, maar onder Hansi Flick heeft hij weinig perspectief op speeltijd. De Spanjaard kwam in het seizoen 2024/25 slechts 298 minuten in actie, verdeeld over 11 optredens.

Waar de marktwaarde van Fati in oktober 2020 nog werd geschat op 80 miljoen euro, is de buitenspeler volgens Transfermarkt nog maar 5 miljoen euro waard.

Het is vooralsnog onbekend hoe hoog de optie tot koop in het huurcontract gaat zijn. Met Monaco kan Fati de Champions League in.