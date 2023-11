Fabrizio Romano waarschuwt PSV: ‘Serieuze belangstelling voor Lozano’

Maandag, 20 november 2023 om 16:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

LA Galaxy is serieus in de markt om Hirving Lozano in 2024 over te nemen van PSV, zo meldt Fabrizio Romano. De club uit de Major League Soccer wilde de 28-jarige vleugelspits van PSV in de zomer al overnemen van Napoli, maar de Mexicaan koos toen voor een terugkeer in Eindhoven.

"LA Galaxy wil Lozano nog altijd dolgraag vastleggen", meldt Romano exclusief op X. "Afgelopen zomer gaf hij de voorkeur aan PSV, maar de optie om naar de MLS te verkassen blijft open voor Lozano."

PSV betaalde vijftien miljoen euro aan Napoli voor de 66-voudig international, die tot liefst medio 2028 werd vastgelegd.

De Eindhovenaren kunnen dan ook een forse transfersom eisen, tenzij er een gelimiteerde afkoopsom in het contract van Lozano is opgenomen. Daarover is publiekelijk niets bekend.

Lozano is uitstekend begonnen aan zijn tweede periode bij PSV. De aanvaller speelde dit seizoen al twaalf keer voor de Eindhovenaren en was daarin goed voor vijf goals en twee assists. Zijn hoogtepunt dit voetbaljaar was zijn hattrick tegen Ajax (5-2 winst).

Bij LA Galaxy gaat Javier Hernández, een andere Mexicaanse grootheid in het voetbal, juist vertrekken. Chicharito heeft zijn laatste wedstrijd voor de Amerikaanse club al gespeeld en trekt aan het eind van het kalenderjaar definitief de deur achter zich dicht in Los Angeles. Hernández speelde vier jaar voor LA Galaxy.