F-Side publiceert statement over Steijn en komt met advies voor de directie

Maandag, 23 oktober 2023 om 12:57 • Bart DHanis • Laatste update: 13:05

De F-Side heeft een statement gepubliceerd op social media waarin de harde kern van Ajax Maurice Steijn vraagt om te vertrekken bij de club.

“Steijn, tijd om afscheid te nemen”, opent de F-Side het statement. "We gaan liever naar Brighton zonder trainer dan met jou. Je hebt voldoende tijd gehad om met deze selectie betere resultaten te behalen. Op dit moment staan we zeventiende in de Eredivisie.”

“Dat is Ajax-onwaardig”, gaat de supportersgroep verder. “Zelfs met deze spelers, waarvan veertien internationals, hoor je niet op de zeventiende plek te staan.” Vervolgens komt de F-Side met een oproep aan de trainer van de Amsterdammers.

“Maurice, houd de eer aan jezelf en ga! Onze steun heb je niet meer.” Daarna richt de harde kern zich tot de beleidsbepalers van de club: “Mocht Maurice niet zelf opstappen verzoeken wij de Raad van Commissarissen en de directie van Ajax om niet dezelfde fout te maken als vorig jaar en dus niet te lang te wachten met het nemen van een beslissing.”

Na de met 0-4 verloren Klassieker in september, kwam de F-Side ook al met een Instagram-post. Toen werd achter de naam van Sven Mislintat een vinkje gezet met de tekst: “De eerste stap is afgelopen zondag gezet, we gaan door in onwillekeurige volgorde: Pier Eringa, Georgette Schlick, Annette Mosman, Maurits Hendriks en Jan van Halst.”

Inmiddels is ook Eringa vertrokken. De voorzitter van de RvC stapte daags na de verloren wedstrijd tegen Feyenoord op bij de Amsterdamse club. Ook van Jan van Halst werd bekend dat hij, wanneer Alex Kroes begint als algemeen directeur, de deur in Amsterdam dichttrekt.

Na het verlies tegen FC Utrecht (4-3) staat Ajax op een historisch lage zeventiende plaats. Donderdag neemt de ploeg van Steijn het in Engeland op tegen Brighton & Hove Albion. Zondag staat De Topper tegen PSV op het programma.