Excelsior komt met slecht nieuws over Fein, maar put hoop uit Götze-scenario

Woensdag, 19 april 2023 om 16:45 • Wessel Antes

Adrian Fein komt de komende tijd niet in actie voor Excelsior Rotterdam, zo meldt de club via de officiële kanalen. Na een uitgebreid onderzoek is gebleken dat de 24-jarige middenvelder kampt met een stofwisselingsziekte. Fein had al langer last van symptomen van uitputting en wordt de komende maanden behandeld. Excelsior put hoop uit het herstel van voormalig PSV’er Mario Götze, die hetzelfde moest ondergaan maar wist terug te keren op een hoog niveau.

Via de clubwebsite reageert technisch manager Niels van Duinen op het nieuws over Fein. “Adrian merkte al eerder dit seizoen dat hij kracht miste, maar probeerde toch altijd intensief te blijven trainen. Zijn behandelaar vergelijkt de ziekte met een auto: als er geen benzine in de tank zit, kan de motor niet (door)starten. Zijn lichaam heeft nu, simpel gezegd voor iedereen, zijn systeem uitgezet en daarom moet hij worden behandeld. De Duitse middenvelder Mario Götze, die onder meer uitkwam voor PSV, had een vergelijkbare ziekte. Hij wist hiervan volledig te herstellen en terug te keren op het allerhoogste niveau.”

Ook Fein zelf komt aan het woord op de website van Excelsior. “Ik merk al langer dat mijn lichaam niet is zoals het zou moeten zijn en ik ben blij dat de oorzaak nu gevonden is. Ik ben in goede medische handen en heb er alle vertrouwen in dat ik binnenkort weer op het veld zal staan.” Götze, die in het persbericht van de Kralingers wordt genoemd, kampte vanaf 2017 jaren met dezelfde stofwisselingsziekte. Bij PSV blies de Duitse international zijn carrière uiteindelijk weer nieuw leven in. Inmiddels is Götze een vaste waarde bij Eintracht Frankfurt in de Bundesliga.

Excelsior zal het in de strijd tegen degradatie dus moeten stellen zonder Fein, die tot dusver vijftien keer in actie kwam in het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen. De Kralingers staan na 29 speelronden op een veilige vijftiende plaats, maar hebben slechts twee punten meer dan nummer zestien FC Emmen. Toch denkt Van Duinen momenteel met name aan de gezondheid van Fein. “Het belangrijkste is dat Adrian zijn lichaam de rust geeft die het nodig heeft. Uiteraard zullen wij hem alle steun geven bij zijn herstel en wij hopen hem snel terug te zien bij Excelsior”, aldus de technisch manager.