Excelsior en FC Utrecht imponeren op paar minuten na totaal niet

Het duel tussen concurrenten Excelsior en FC Utrecht heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Na negentig weinig enerverende minuten stond er een 1-1 stand op het bord. Jens Toornstra opende de score namens de uitploeg, alvorens Siebe Horemans de stand gelijk trok na een fijne assist van Couhaib Driouech.

Marinus Dijkhuizen had één wijziging in zijn opstelling in petto. Lazaros Lamprou werd op de rechterflank vervangen door Derensili Sanches Fernandes. De andere tien namen verschenen ook in het thuisduel met sc Heerenveen (3-0) aan de aftrap.

Utrecht-trainer Ron Jans zag geen reden om zijn opstelling te wijzigen na het gelijkspel tegen koploper PSV (1-1) in de vorige speelronde en stuurde dezelfde elf spelers de wei in. Dat betekende onder meer dat de deze winter aangetrokken Sam Lammers wederom als spits startte.

De beginfase van het duel kende weinig spektakel. De eerste echte kans volgde pas toen er al bijna een halfuur verstreken was: het lukte Oscar Fraulo echter niet om Excelsior-keeper Stijn van Gassel te passeren.

Ook Lammers werd enigszins gevaarlijk, maar de gehuurde aanvalsleider kopte over het Rotterdamse doel. De ruststand was daardoor gelijk aan de stand bij het eerste fluitsignaal.

Waar het eerste bedrijf weinig hoogtepunten kende, werd het in het begin van de tweede helft uiteindelijk interessanter. Na ruim een uur spelen opende Toornstra de score namens Utrecht. De middenvelder haalde vanaf de rand van de zestien uit en zag de bal lekker binnenvallen: 0-1.

De voorsprong was van korte duur, daar Horemans twee minuten later al de gelijkmaker op het bord zette. Na een snelle rush van Driouech kon de verdediger afwerken: 1-1.

Utrecht was in de eerste helft iets sterker, Excelsior was de betere partij in het tweede bedrijf en dus was de 1-1 eindstand voor beide ploegen goed te billijken.

