Ex van Cillessen María Morán onsmakelijk beschimpt na vraag over Vinícius

Zaterdag, 6 mei 2023 om 16:35 • Laatste update: 16:45

María Morán, de ex van Jasper Cillessen, is in Spanje het mikpunt geworden van zeer bedenkelijke verwensingen tegen haar persoon. De journaliste van GolTV begon na de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd van Real Madrid tegen Almeria over de gele kaart van Vinícius Júnior. De Spaanse vroeg trainer Carlo Ancelotti of het niet beter was dat zijn pupil een keer rood zou krijgen, waarmee ze fans van Real tegen zich in het harnas joeg.

Vinícius ontving tegen Almeria vanwege aanmerkingen op de leiding alweer zijn tiende gele kaart van het seizoen in LaLiga en moest daardoor de uitwedstrijd tegen Real Sociedad (2-0 verlies) van afgelopen dinsdag laten schieten. Voor Moran reden genoeg om bij Ancelotti om tekst en uitleg te vragen. De verslaggeefster vroeg de Italiaan of het niet beter was dat zijn buitenspeler een keer rood zou krijgen, daar hij dan een keer 'echt zijn lesje zou leren'.

Moran vermoedt dat Vinícius bij een rode kaart de volgende keer zijn protesten achterwege laat richting de arbitrage. "Nee, rood hoeft zeker niet. Al die gele kaarten zijn al meer dan voldoende", antwoordde Ancelotti op de aanname van Moran. De vraag van de Spaanse journaliste viel niet in goede aarde bij een groot deel van de Real-aanhang, die haar via sociale media onwenselijk beledigden. Zo werd gedreigd haar te verkrachten en hadden ze het gemunt op haar achttien maanden jonge dochtertje.

Moran heeft laten weten dat alle verwensingen en bedreigen zullen worden aangegeven bij de Spaanse politie. Verder bedankte ze al haar collega's die het publiekelijk voor haar opnamen. Begin februari maakte Morán ook al bekend aangifte te hebben gedaan tegen Cillessen, met wie ze het achttien maanden jonge dochtertje heeft. De doelman van NEC wordt abandono familiar verweten (vrij vertaald: het in de steek laten van de familie). Ook beschuldigt ze haar ex van bedreiging en chantage. Zowel Cillessen als NEC weigeren vooralsnog op de zaak in te gaan.