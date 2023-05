Ex-PSV'er zwaait na 181 duels af als international en is nummer 6 aller tijden

Donderdag, 18 mei 2023 om 10:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:54

Andrés Guardado houdt het voor gezien als international. Dat kondigt de 36-jarige Mexicaan aan op social emedia. Guardado wil het stokje na 181 interlands overdragen aan zijn jongere leeftijdsgenoten, maar niet zonder een fraaie mijlpaal bereikt te hebben. Principito zwaait namelijk af als Mexicaans recordinternational en nummer zes van de eeuwige ranglijst.

Bijna zes maanden na zijn laatste en 17,5 jaar na zijn eerste interland kondigt Guardado zijn afscheid officieel aan. "Ik had het een tijdje geleden al gezegd, maar wilde het niet doen voordat ik u (de Mexicaanse bond, red.) bedankt had voor alles wat ik heb meegemaakt. Het is onmogelijk in woorden uit te drukkbe hoe dankbaar en bevoorrecht ik me voel! Grote dank aan iedereen die me vergezelde en met wie ik de momenten mocht delen tijdens deze prachtige droom! BEDANKT!", aldus de routinier.

Voor Guardado stokt de teller dus op 181 interlands, waarmee hij wereldwijd maar vijf spelers voor zich hoeft te dulden. Cristiano Ronaldo voert de globale ranglijst aan met 198; interlands de Portugees wordt gevolgd door Bader Al-Mutawa (Koeweit, 196), Chin Ann Soh (Maleisië, 195), Ahmed Hassan (Egypte, 184) en Ahmed Kano (Oman, 182). Guardado passeerde afgelopen jaar nog Sergio Ramos, die op 180 interlands bleef steken.

Guardado, die in Nederland het meest bekend om zijn PSV-tijd is, maakte in totaal dertien (!) eindtoernooien mee. Daartoe behoorden vijf WK's, vier CONCACAF Gold Cups, twee Copa Américas en twee Confederation Cups. De Gold Cup won hij driemaal; op een WK kwamen Guardado en Mexico nooit verder dan de laatste zestien. De middenvelder staat bij zijn huidige club Real Betis nog tot komende zomer onder contract. Het is onduidelijk of Guardado ook in clubverband zijn schoenen aan de wilgen hangt.