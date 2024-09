Stanley Menzo, bondscoach van Suriname, is bezig met het overtuigen van Javairô Dilrosun en Danilho Doekhi om namens dat land uit te komen. Het duo heeft het 'een beetje toegezegd', hoewel zij stiekem nog hopen op een uitnodiging van het Nederlands elftal.

De zestigjarige keuzeheer vertelt zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie dat Suriname serieus bezig is om de twee ex-Eredivisionisten te strikken voor het land. "Met welke jongens zijn jullie op dit moment bezig?", vraagt presentatrice Fresia Cousiño Arias.

"Met Javairô en Doekhi", antwoordt de bondscoach en voormalig keeper. "Dat zijn jongens die wij er heel graag bij willen hebben en dat eigenlijk ook al een beetje hebben toegezegd, maar nog hopen op het Nederlands elftal."

"Kijk", vervolgt Menzo. "Wij (Suriname, red.) hebben nog niet de status die je zou moeten hebben om dit soort jongens gewoon binnen te halen. Dat heeft met een heleboel randzaken te maken, faciliteiten en al dat soort dingen."

Menzo is sinds maart van dit jaar (opnieuw) de bondscoach van Suriname. Hij volgde destijds zijn eigen opvolger op, daar de oud-doelman tussen januari 2022 en augustus van dat jaar ook al eindverantwoordelijk was. Aron Winter volgde hem op, maar wist zich niet te kwalificeren voor de Copa América en de Gold Cup.

Zodoende nam Menzo het weer over van Winter. In maart is de bondscoach begonnen aan zijn tweede termijn. Hij heeft bij Suriname onder anderen de beschikking over Sheraldo Becker, net als Doekhi een ex-Ajacied die bij Union Berlin speelde.

Doekhi speelt nog steeds aldaar, in de hoofdstad van Duitsland, terwijl Becker koos voor een avontuur bij Real Sociedad. Dilrosun verruilde Feyenoord in februari Club América. Sinds zijn transfer van zo'n 4,5 miljoen euro was hij in Mexico 3 keer trefzeker in 30 wedstrijden. Zes keer fungeerde hij als aangever.