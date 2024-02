Europese grootmacht wil van Xavi Simons het gezicht van de club maken

Paris Saint-Germain wil dat Xavi Simons een belangrijke rol gaat vervullen bij de club, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De Parijzenaars zien Simons als een van de twee gezichten van het toekomstige PSG.

Nu Kylian Mbappé lijkt te vertrekken naar Real Madrid, is er niks meer over van het trio Mbappé, Lionel Messi en Neymar. Messi vertrok afgelopen zomer naar Inter Miami en Neymar staat onder contract bij het Saudi-Arabische Al-Hilal.

De club is naarstig op zoek naar nieuwe ‘gezichten’ en heeft die gevonden in Simons en Warren Zaïre-Emery. Laatstgenoemde geldt als een van de grootste talenten van Frankrijk en heeft zelfs zijn debuut voor het nationale elftal al gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zaïre-Emery heeft tevens al een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract bij PSG. Volgens Romano wordt die vernieuwde verbintenis snel ondertekend.

Simons ligt nog tot medio 2027 vast in het Parc des Princes, maar kan ook rekenen op een nieuw aanbod. Volgens de Italiaanse journalist gaat PSG de komende maanden stappen zetten om van Simons het gezicht van de club te maken.

Momenteel komt de twintigjarige middenvelder annex aanvaller op huurbasis uit voor RB Leipzig. Hij was dit seizoen in 21 Bundesliga-duels al goed voor zeven doelpunten en zes assists.

Ook in de Champions League maakt hij furore voor die Roten Bullen. De elfvoudig international van Oranje kwam tot dusver zeven keer in actie op het miljardenbal, maakte daarin twee treffers en was tevens tweemaal aangever.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties