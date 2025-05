Etienne Vaessen hoort hoeveel wedstrijden hij moet brommen na vuistslagen tegen Ajax

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Etienne Vaessen voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, schorsen na zijn wangedrag tegen Ajax. Dat meldt Mike Verweij woensdag namens De Telegraaf. De doelman liet zich in de tumultueuze slotfase in de Euroborg compleet gaan.

Vaessen raakte na het late 2-2 gelijkspel tegen Ajax betrokken bij een opstootje, waarbij hij twee keer leek uit te halen naar Felipe Sánchez Mateos (39), de assistent van de vertrekkende Francesco Farioli.

De onafhankelijke aanklager beargumenteert het schikkingsvoorstel in een statement. "Vaessen wordt ten laste gelegd dat hij zich na afloop van de wedstrijd FC Groningen–Ajax schuldig heeft gemaakt aan een gewelddadige handeling door een teamofficial van de tegenstander (van achter) te duwen, waardoor die ten val is gekomen en/of door een of meerdere slaande bewegingen te maken in de richting van een team-official van de tegenstander en/of door het een of meerdere keren slaan van een team-official van de tegenstander."

Eerder maakte de aanklager betaald voetbal al bekend een vooronderzoek te starten naar het gedrag van Vaessen, wegens het 'herhaaldelijk op agressieve wijze de confrontatie zoeken met spelers en/of stafleden van Ajax'.

De aanklager is tot de conclusie gekomen dat een schorsing van vier wedstrijden een passende straf is. Het is nog niet bekend of FC Groningen akkoord gaat met de door de voetbalbond opgelegde straf.

Het zou betekenen dat Vaessen in ieder geval de eerste drie duels van het seizoen 2025/26 mist, mocht de sluitpost in de Eredivisie actief blijven. FC Groningen sloot het seizoen zondag af op een dertiende plek, na een verliespartij in Zwolle.

Ahmetcan Kaplan

Behalve Vaessen toonden de beelden vanuit de Euroborg ook aan dat Ahmetcan Kaplan een slaande beweging leek te maken. De 22-jarige Ajacied komt er echter een stuk gunstiger van af, want zijn zaak is geseponeerd, zo weet Verweij.