ESPN-studio barst in lachen uit: ‘Wil FC Twente nog een speler die niet scoort?’

De analisten bij Dit Was Het Weekend op ESPN begrijpen niets van de interesse van FC Twente in Arno Verschueren. Technisch directeur Arnold Bruggink zou de Sparta-middenvelder zien als vervanger voor de naar Ajax vertrokken Youri Regeer.

Verschueren was zondag tegen AZ in extremis verantwoordelijk voor de 1-2, waardoor Sparta eindelijk weer eens drie punten bij mocht schrijven in de Eredivisie. Het was voor de Belg pas zijn eerste doelpunt van het seizoen.

En dat terwijl het maken van doelpunten hem vorig seizoen zo makkelijk afging. Toen scoorde Verschueren negen keer. Dit seizoen wil het echter nog niet zo vlotten. Mede daardoor staat Sparta op een teleurstellende zestiende plaats.

Desondanks zou Bruggink de middenvelder, die beschikt over een contract dat deze zomer afloopt, naar Twente willen halen. Dat leidt tot onbegrip in de studio van ESPN. “Het schijnt dat Bruggink en Twente deze man gaan inlijven”, begint Jan Joost van Gangelen, terwijl het doelpunt van Verschueren tegen AZ wordt getoond.

“Ze willen nog wat spelers die niet scoren?”, vraagt Kenneth Perez, waarna de rest in lachen uitbarst. “We zijn op zoek naar een bewegende speler met een individuele actie die niet scoort”, gaat Van Gangelen mee in de grap van zijn collega.

“Dit is wel een heel ander type dan Regeer”, gaat Karim El Ahmadi serieus in op de Twentse interesse in Verschueren. “Ik moet zeggen dat dit wel een speler is, die heel goed is als je een beetje terughoudend speelt, zoals Sparta doet. Maar Twente speelt vaak naar voren…”, haalt El Ahmadi zijn schouders op.

“Maar dit was zijn eerste goal dit seizoen?”, vraagt Perez nog een keer met een glimlach. “Er zijn wel meer spelers met één goal die voor grote transfers komen te staan. Dus het kan wel in Nederland”, lacht Perez, doelend op Ajax-spits Brian Brobbey.