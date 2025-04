ESPN regelt snel extra camera bij zien opstellingen AZ en RKC Waalwijk

AZ en RKC Waalwijk nemen het woensdag tegen elkaar op in het AFAS Stadion. Toen de opstellingen van beide ploegen bekend werden belde ESPN-verslaggever Christian Willaert snel met de redactie van de televisiezender om een extra camera te regelen. Dat heeft alles te maken met de mogelijk verhitte duels tussen twee spelers.

Aan de kant van AZ is Wouter Goes als vanzelfsprekend verzekerd van een basisplaats. Minder vanzelfsprekend is de basisplaats voor Michiel Kramer bij RKC. De ervaren spits moest het in grote delen van dit seizoen doen met een reserverol.

Kramer start dinsdagavond in de basis en zal hopen dat het een stuk beter gaat dan in de eerdere ontmoeting tussen RKC en AZ dit seizoen. In het Mandemakers Stadion maakte de routinier een gefrustreerde indruk en liet hij zijn armen vrijuit wapperen. Kramer kreeg rood en erkende na afloop 'super dom' te zijn geweest.

RKC-trainer Henk Fraser is voor de aftrap aanwezig bij de desk van ESPN en hoort van Willaert dat hij snel een extra camera heeft geregeld om de persoonlijke duels tussen Goes en Kramer 'negentig minuten lang' vast te leggen.

"Ik hoop dat het negentig minuten wordt, want wij kunnen ons dat helemaal niet meer veroorloven", doelt Fraser op de penibele situatie op de ranglijst. De Brabanders moeten minimaal zes punten goedmaken op Willem II om niet rechtsreeks te degraderen.

"Nee, het is duidelijk. Dit zijn mannen die koste wat het kost willen winnen. Van beide kanten moeten ze uitkijken dat ze niet over de schreef gaan. Maar we moeten ook niet te kinderachtig doen. Ik wil helemaal niks promoten, maar laat die mannen het uitvechten."

"Soms iemand een beetje knijpen... Jezus, dat is toch niet zo heel erg?", stelt Fraser, die met een knipoog zegt nooit iemand te hebben geknepen. De oud-Feyenoorder stond vroeger bekend om zijn bikkelharde en soms ietwat gemene spel.