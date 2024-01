ESPN deelt ‘behind the scenes’ van commercial: ‘Wat gebeurt hier allemaal?!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de behind the scenes-beelden van de heerlijke commercial van ESPN.

Aanstaande vrijdag wordt de Eredivisie hervat. ESPN, dat binnenkort zijn tienduizendste live-wedstrijd uit gaat zenden, sprong hierop in met een geweldig reclamespotje. De mijlpaal werd afgelopen maandag gevierd met verschillende Eredivisie-voetballers en analisten.

Een hoofdrol in de commercial is weggelegd voor Noa Lang. De aanvaller van PSV had afgelopen zomer een hit met '7K Op Je Feestje'. Rappend steelt Lang in de reclamespot de show, terwijl spelers als Brian Brobbey (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord) , Vangelis Pavlidis (AZ) en Sem Steijn (FC Twente) naast hem dansen.

Behind the scenes

ESPN heeft nu ook behind the scenes-beelden gedeeld van de commercial, die al voor veel hilariteit zorgde. Dat geldt ook voor de video waarin men een kijkje achter de schermen krijgt. ‘Deze reclame is oprecht goud’, ‘Wat gebeurt hier allemaal?’ en ‘Dit is al de reclame van het jaar voor mij’, wordt er onder meer gereageerd onder de behind the scenes-beelden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties