ESPN-analisten volledig eensgezind over Frenkie de Jong na halve finale Champions League met FC Barcelona

FC Barcelona liet dinsdagavond na de Champions League-finale te behalen. Frenkie de Jong deed 120 minuten mee bij de Catalanen en wordt een dag later bij ESPN langs de meetlat gelegd door de analisten van Voetbalpraat.

Zonder direct betrokken te zijn bij een doelpunt, maakte de creatieve controleur grote indruk op Danny Koevermans. “Hij heeft altijd het overzicht. Hij maakt ook verdedigende meters, hij doet alles. Hij is de alleskunner van de ploeg.”

Karim El Ahmadi sluit aan. “Ik vind hem een van de beste nummers zes van de wereld. Als hij op zes staat en het spel naar zich toetrekt, vind ik hem de beste, misschien samen met Rodri. Ryan Gravenberch doet het natuurlijk ook heel goed, maar Frenkie de Jong eist alles op. Weet je hoe vaak hij verdedigend gaten heeft gedicht? Dat was echt extreem.”

Anco Jansen is het grotendeels met zijn tafelgenoten eens, maar plaatst een kanttekening. “Ik vond dat hij gisteren (dinsdag, red.) wel een aantal keer heel simpel balverlies leed, ook al vind ik hem ook de beste.”

Koevermans stipt een van de grote kwaliteiten van De Jong aan. “Hij kan dat zo goed, hè? Dat even wachten. Hij ziet iemand naar links of rechts uitstappen, wacht even en houdt dan alsnog balbezit. Dat is wel knap, hoor.”

Jansen vervolgt de lofzang. “Ik zou op dit moment geen betere nummer zes in Europa kunnen opnoemen, nee. Niemand krijgt hem onder druk en dat is voor Barça zó belangrijk. Hij wacht ook altijd op de druk, maar omdat hij zoveel macht heeft, kan hij daar op zoveel manieren uitkomen.”

“Hij kan natuurlijk uitstekend combineren, maar heeft ook zulke snelle voeten dat hij heel snel kan wenden en keren”, somt de voormalig spelmaker van onder meer FC Emmen nog maar eens wat sterke punten van De Jong op. “En hij blijft het altijd zien, hij is altijd in controle. De eerste speler die Frenkie de Jong onder druk krijgt, moet volgens mij nog geboren worden. Serieus, dat is niet te doen.”

“Sommige mensen zeggen dat zijn laatste pass niet goed genoeg is of dat hij meer moet scoren”, weet El Ahmadi van de bestaande kritieken, “maar ik vind het juist een kwaliteit als je weet waar je goed in bent. Op die positie maakt hij andere spelers beter met wat hij doet. Waarom moet je koste wat kost een steekbal spelen? Hij moet gewoon in zijn kracht spelen.”

“Hij zorgt altijd voor overtal. Of het nou met een eigen actie is, want hij kan ook nog eens heel goed dribbelen, of niet. Hij zet altijd de voorwaartsen in de één-tegen-één of in een overtalsituatie", besluit Jansen zijn betoog.

Het slotwoord is voor El Ahmadi. “Het Nederlands elftal is ook gewoon vijftig procent minder als hij niet speelt. Vooral qua het voetballende gedeelte dan.”