Erik ten Hag wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord; 2 meest realistische namen genoemd

Erik ten Hag wordt niet de nieuwe trainer van Feyenoord, zo verzekert RTV Rijnmond. Bronnen rondom de 55-jarige oefenmeester laten weten dat hij nog niet open staat voor een nieuwe klus.

Daarnaast heeft de Haaksbergenaar nog een goede reden om niet bij Feyenoord te tekenen: Ten Hag gaat het liefst weer in het buitenland aan de slag.

Volgens het Rotterdamse medium paste Ten Hag prima in het profiel wat Feyenoord geschetst heeft. De Raad van Commissarissen van de club was dan ook van mening dat hij in ieder geval benaderd moest worden.

Het lijkt erop dat Ten Hag inmiddels gepolst is, maar direct ook gepast heeft. Sinds eind oktober zit hij zonder baan, na zijn ontslag bij Manchester United.

De naam van René Hake, de voormalig assistent van Ten Hag in Manchester, valt als interim-trainer. De 53-jarige coach werd al eens gespot in De Kuip, maar heeft nog geen officieel contact gehad met Feyenoord.

Rijnmond denkt niet dat Marino Pusic, een van de meest genoemde namen, gaat overkomen van Shakhtar Donetsk. “Hoewel in de media wordt gesuggereerd dat hij de voornaamste kandidaat is om Priske op te volgen, wordt de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt helemaal niet zo groot geacht.”

Clubwatchers Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg achten de kans groter dat Feyenoord in zee gaat met Mark van Bommel of Dick Schreuder. “Beide trainers zitten momenteel zonder club en staan open voor de klus in De Kuip.”