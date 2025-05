Erik ten Hag spreekt openlijk en stelt dat hij terugkeer bij Ajax nooit overwoog

Erik ten Hag werd maandagmiddag gepresenteerd als de kersverse trainer van Bayer Leverkusen. waar hij Xabi Alonso opvolgt. Op zijn eerste persmoment in Westfalen sprak Ten Hag over Ajax, zijn voorganger en de mogelijkheden bij die Werkself.

Die zijn in de BayArena namelijk groot, zo is de gepresenteerde oefenmeester overtuigd. “De club is altijd innovatief geweest. De laatste jaren zijn er stappen gemaakt om mee te doen om de prijzen. Winnen op een bepaalde manier, met dominant en oogstrelend voetbal, is voor mij van groot belang”, liet Ten Hag in zijn plannen kijken.

In de persoon van Xabi Alonso kent de Haaksberger een succesvolle voorganger. Grote schoenen om te vullen, maar Ten Hag ziet de triomfen van Alonso als een voordeel. “Mijn voorganger heeft absoluut vakwerk geleverd, maar de club heeft ook een fundament gelegd. Natuurlijk is de trainer belangrijk voor het geheel, maar hij kan het niet alleen. Het is een gezamenlijk project. Het is heel belangrijk voor een trainer om zo'n fundament te hebben.”

Simon Rolfes, sportief directeur van Leverkusen, ziet in Ten Hag de juiste man om verder te bouwen op dat fundament. Het voetbal dat de Nederlander Ajax liet spelen in het seizoen 2018/19 past goed bij de club uit Noordrijn-Westfalen, zo is de overtuiging van de bestuurder.

“Het is voor ons altijd belangrijk dat het voetbal past bij de club, dat we daar hetzelfde over denken als de trainer. Dat hebben we kunnen zien bij Ajax, toen het in 2019 onder Ten Hag de halve finale van de Champions League haalde met geweldig voetbal”, vertelde Rolfes, die bovendien aangaf dat hij Ten Hag al eens eerder naar Leverkusen probeerde te halen. “We wilden hem in 2021 al wegplukken bij Ajax, dat is toen niet gelukt.”

Ook Ten Hag sprak over de Amsterdamse nummer twee van Nederland, waar hij naar verluidt in beeld was als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli. Volgens de oudgediende van Ajax was er nooit sprake van een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik heb nog altijd een hele goede band met de mensen bij Ajax, maar ik wilde in het buitenland aan de slag”, gaf Ten Hag aan waarom een samenwerking met Alex Kroes en Marijn Beuker geen optie was. “We hebben destijds zoveel bereikt met Ajax, maar ik wil nu niet terugkijken. Wat in het verleden ligt, is nu niet meer belangrijk. Ik wens Ajax het beste, want het is een prachtige club. Ik weet zeker dat ze weer succesvol zullen zijn in de toekomst, maar het was voor mij niet de juiste tijd om terug te keren. Ik heb een terugkeer niet overwogen, want ik was al heel ver met Leverkusen.”