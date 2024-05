Erik ten Hag krijgt torenhoge cijfers van Engelse media na FA Cup-triomf

De Engelse media zijn na afloop van de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City (2-1) lyrisch over Erik ten Hag. De Haaksberger, die volgens The Guardian hoe dan ook ontslagen zal worden, krijgt een 9 van Manchester Evening News en 90 minutes.

Vooraf werd Manchester City, dat onlangs voor de vierde maal op rij kampioen werd van Engeland, beschouwd als de torenhoge favoriet om de FA Cup te veroveren. Voor het eerste fluitsignaal op Wembley ging het vooral over Ten Hag, die zelf niets kon met de berichtgeving dat hij ook bij winst van het bekertoernooi ontslagen zou worden.

Manchester United speelde een uitstekende eerste helft, waarin het wist te scoren via Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo. Man City kon daar, buiten een ongevaarlijk afstandsshot van Bernardo Silva, voor rust niets tegenover zetten. Na rust creëerde City wel de nodige kansen, maar verder dan de aansluitingstreffer van Jérémy Doku kwam de ploeg van Pep Guardiola niet.

Manchester Evening News beoordeelt het optreden van Ten Hag langs de zijlijn met een 9. "Hij stelde het perfecte team op en United speelde een perfecte eerste helft, wat leidde tot een 2-0 voorsprong. Hij wachtte voorzichtig af voor hij zijn eerste wissels doorvoerde en zijn spelers stelden hem niet teleur."

GOAL beoordeelt het optreden van Ten Hag met een 8. "Hij ging de wedstrijd in met de wetenschap dat hij achter zijn rug om werd ontslagen en vloog uit de startblokken. Hij maakte een dappere beslissing door Casemiro op de bank te houden en kreeg gelijk met het opstellen van Rashford. Zijn spelers speelden voor hem en gaven hem het perfecte afscheid", sorteert GOAL vast vooruit op het mogelijke ontslag van Ten Hag.

Van 90 Minutes krijgt Ten Hag wel weer een 9. "Als dit daadwerkelijk de laatste wedstrijd van Ten Hag voor Manchester United was, is dit de perfecte manier om afscheid te nemen. Zijn tactiek liet Manchester City tandenloos in de final third, terwijl zijn ploeg constant dreigend was via de counter."

Het is voor Ten Hag zijn tweede prijs in dienst bij Manchester United. Vorig seizoen wonnen the Red Devils de Carabao Cup en verloren ze FA Cup-finale van Manchester City. Dit seizoen kende Man United een bijzonder teleurstellend seizoen en eindigde het achtste in de Premier League, nadat de groepsfase van de Champions League al niet overleefd werd. Met de FA Cup-winst heeft Man United zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League volgend seizoen.

