Erik ten Hag in beeld als opvolger van Thomas Tuchel bij Bayern München

Erik ten Hag staat op het lijstje van Bayern München als mogelijke opvolger van Thomas Tuchel. Dat meldt Christian Falk, journalist van het Duitse SPORT BILD vrijdagochtend. Thomas Tuchel zou volgens de journalist juist de andere weg kunnen bewandelen.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde woensdag nog dat Ralf Rangnick, de huidige bondscoach van Oostenrijk, zo goed als rond was met Bayern om de opvolger van Tuchel te worden. Een dag later meldde Falk echter dat de 65-jarige Duitser een harde ‘nee’ had verkocht aan de huidige nummer twee van de Bundesliga.

Hoewel Rangnick stelt dat zijn ‘nee’ geen afwijzing van Bayern München is, greep de halve finalist van de Champions League voor de derde keer mis in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Eerder besloot droomkandidaat Xabi Alonso landskampioen Bayer Leverkusen trouw te blijven, waarna ook de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann een snelle terugkeer in München niet zag zitten.

De speculaties over wie de nieuwe trainer van Bayern zal worden gaan dan ook hard door. Viervoudig Champions League-winnaar Zinédine Zidane zou in beeld zijn geweest, maar Bild stelde dat er zorgen waren in het bestuur, vanwege het feit dat de Fransman geen Duits spreekt.

Nu bericht Falk dat Ten Hag ook tot de kandidaten behoort. De 54-jarige oefenmeester van Manchester United was al eerder in dienst bij de club uit München. Ten Hag was tussen 2013 en 2015 trainer van het tweede elftal van Bayern.

Afgelopen week meldde The Athletic juist dat Manchester United Ten Hag het voordeel van de twijfel wil geven en ook volgend seizoen met hem door zou willen. Of de Duitsers echt werk willen gaan maken van de komst van Ten Hag, is daarom nog maar de vraag.

Volgens Falk zou Tuchel de omgekeerde route kunnen bewandelen. De 50-jarige trainer van Bayern zou naar verluidt wel oren hebben naar de functie in Manchester, maar wil gek genoeg het contact met die club nog even vermijden. Hij wil zich eerst richten op de return in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid.

New Name on Bayern-List:

? Erik ten Hag is also being discussed at FC Bayern

? Thomas Tuchel is still interested in the Job at Manchester United

? Tuchel doesn‘t want contact with United before the Match against Real Madrid — Christian Falk (@cfbayern) May 3, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties