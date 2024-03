â€˜Erik ten Hag droomt ervan ooit nog eens bij de club terug te keren als trainerâ€™

‘Erik ten Hag droomt ervan ooit nog eens bij de club terug te keren als trainer’

Erik ten Hag droomt ervan om ooit nog eens trainer te worden van Bayern München, zo onthulde Bild Sport-journalist Christian Falk maandagavond in een video-item van de krant.

Ten Hag stond tussen 2013 en 2015 al eens aan het roer in München. Hij was verantwoordelijk voor het tweede elftal, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland.

Na zijn dienstverband bij der Rekordmeister ging Ten Hag aan de slag bij respectievelijk FC Utrecht, Ajax en Manchester United. Bij laatstgenoemde club is hij nog steeds actief als hoofdtrainer.

De huidige voetbaljaargang verloopt met pieken en dalen voor de in Haaksbergen geboren oefenmeester. In de competitie staat Man United zesde, maar wel doet de club nog mee in de strijd om de FA Cup. In een heuse thriller werd Liverpool afgelopen zondag met 4-3 verslagen.

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe mede-eigenaar, INEOS, Ten Hag de komende tijd niet gaat ontslaan. Volgens verschillende Engelse media ziet Sir Jim Ratcliffe de vele blessures als reden voor de tegenvallende resultaten.

Hierom is Ten Hag ook geen serieuze kandidaat om de vertrekkende Thomas Tuchel op te volgen bij Bayern. De Duitse kampioen maakte wel al interesse in Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) wereldkundig.

Mocht Ten Hag toch na dit seizoen worden ontslagen bij Manchester United, dan zal zijn naam zeker besproken worden bij Bayern, zo blijkt uit de berichtgeving van Bild Sport. Mochten de Zuid-Duitsers dan concreet worden voor Ten Hag, zal hij zeker tekenen, daar het zijn droom is om ooit trainer van de club te zijn.

