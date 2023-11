Eredivisie is niet het eindstation: ‘Hoop ooit voor Atlético Madrid te spelen’

Woensdag, 15 november 2023 om 09:37 • Rian Rosendaal

Voor Manfred Ugalde is FC Twente niet het eindstation. De pas 21-jarige aanvaller uit Costa Rica is ambitieus en hoopt ooit het shirt van Atlético Madrid te kunnen dragen. Ugalde, die in de Grolsch Veste vastligt tot medio 2027, is namelijk een groot bewonderaar van Diego Simeone, sinds jaar en dag de trainer van de Madrilenen.

De nog jonge Ugalde moet zich eerst bewijzen in de Eredivisie, om zo een toptransfer te kunnen realiseren. Hij gaf onlangs zijn visitekaartje af tegen Feyenoord (2-1 winst) met een doelpunt en een sterk optreden. De vergelijking met Luis Suárez werd al snel gemaakt, "Ik denk dat we veel gemeen hebben. We werken heel hard en zijn moeilijk van de bal af te krijgen."

"Het is een compliment om vergeleken te worden met zo’n grote speler, iemand naar wie ik zo vaak met bewondering heb gekeken. Maar het is niet mijn ambitie de nieuwe Luis Suárez te worden", benadrukt Ugalde in gesprek met Voetbal International. "Ik ben vooral bezig om elke dag een betere versie van mezelf te worden. En als ik toch een inspiratiebron moet noemen, dan is het Sergio Agüero."

De Twente-aanvaller legt direct uit waarom hij zo gecharmeerd is van de inmiddels gestopte Agüero. "Vanwege zijn dribbels, zijn snelheid, zijn schoten met links en rechts. Op zijn zestiende was hij al een sensatie in Argentinië. Later zat ik ademloos voor de tv als hij weer eens schitterde bij Atlético Madrid of Manchester City. Agüero was mijn jeugdheld."

Ambities

Ugalde is ambitieus en wil ooit de stap naar een Europese topclub maken en structureel Champions League-voetbal spelen. "Ooit hoop ik te spelen in LaLiga. En dan het liefst bij Atlético Madrid. Onder Diego Simeone", spreekt de Zuid-Amerikaanse spits zijn ambities duidelijk uit.

De bevlogen coach van Atlético maakt al enige tijd veel indruk op Ugalde. "De manier waarop hij elke wedstrijd beleeft. Hoe hij zijn mensen opzweept en toeschreeuwt. Hoe hij langs de lijn tekeergaat. Ik vind dat fantastisch om te zien. Het is pure passie, die voel ik ook als ik voetbal."

"Ik zag de documentaire over Atlético Madrid, wow. Iedereen op die club is on fire, elke dag weer. Elke training willen ze beter worden. Dat willen wij hier ook, begrijp me niet verkeerd. Maar de cultuur bij Atlético is extreem. Die hoop ik ooit mee te maken", zo besluit de aanvalsleider van de Tukkers. " Simeone verlengde onlangs zijn contract en ligt nu in Madrid vast tot medio 2027.