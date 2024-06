Eredivisie is één seizoen eerder dan gepland kunstgrasvrij

Excelsior degradeerde zondagavond uit de Eredivisie en dat is goed nieuws voor Eredivisie-liefhebbers die een afkeer hebben tegen kunstgras. De Kralingers waren de laatste ploeg op het hoogste niveau van Nederland met een neppe grasmat en door hun degradatie is de Eredivisie vanaf komend seizoen, een jaar eerder dan gepland, kunstgrasvrij.

In de return van de finale van de play-offs om promotie en degradatie moest Excelsior een 6-2 nederlaag goedmaken tegen NAC Breda. De Rotterdammers kwamen op 4-0 voorsprong en waren dus hard op weg naar een comeback, maar een treffer van Casper Staring betekende 4-1 en dus degradatie voor Excelsior.

De ploeg van huidig trainer Marinus Dijkhuizen is daardoor komend seizoen actief in de Keuken Kampioen Divisie. De enige andere ploeg die over een kunstgrasveld beschikt en afgelopen seizoen in de Eredivisie speelde, is FC Volendam en ook die club degradeert naar de Eerste Divisie.

Promovendi Willem II, FC Groningen en NAC werken hun thuiswedstrijden af op een natuurgrasmat en dus is de Eredivisie komend seizoen kunstgrasvrij. Dat zou vanaf de jaargang 2025/26 sowieso al het geval zijn.

De KNVB verplicht de Eredivisie-ploegen namelijk vanaf dat seizoen om op natuurgras te spelen. De aankomende jaargang, 2024/25, is dus het laatste seizoen waarin er op het hoogste niveau kunstgras te zien had kunnen zijn. Doordat dat in het komende jaar niet het geval is, zien we de de namaakgrasmat nooit meer terug in de Eredivisie.

Heracles Almelo speelde dit seizoen ook nog op de kunstgrasondergrond, maar vorige week dinsdag, op 21 mei, werd dat veld uit de grond getrokken. De Almeloërs spelen vanaf komend seizoen zodoende op een hybrideveld, bestaande uit 93% gras.

Keuken Kampioen Divisie-club FC Emmen, door NAC uitgeschakeld in de play-offs, voetbalt wel nog op kunstgras, net als FC Eindhoven, FC Den Bosch, Helmond Sport, Jong AZ, MVV Maastricht, Telstar en TOP Oss.

