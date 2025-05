Eredivisie-club gaat op één na duurste uitgaande transfer uit clubhistorie afronden: RB Salzburg betaalt 4,5 miljoen euro

Het verblijf van Kento Shiogai bij NEC blijft beperkt tot één jaar. Voetbal International meldt namelijk dat de twintigjarige spits vertrekt naar RB Salzburg, dat 4,5 miljoen euro betaalt voor zijn diensten.

Shiogai wordt de op één na duurste uitgaande transfer ooit van NEC. Alleen Magnus Mattsson leverde meer op (5 miljoen euro).

Shiogai kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Keio University, een universiteitsteam uit Japan. De spits zou in zijn eerste en enige seizoen in Nijmegen tot 28 optredens komen. Daarin was hij goed voor vijf goals en één assist.

De Japanner speelde in zijn carrière ook bij Kokugakuin Kugayama en Yokohama F. Marinos. Shiogai komt bij Salzburg landgenoot Takumu Kawamura tegen. De middenvelder speelt sinds vorig jaar zomer bij de Oostenrijkers.

Met het geld dat binnenkomt van de transfer van Shiogai kan Dick Schreuder de markt op om naar gerichte versterkingen te zoeken. Eerder op de donderdag werd bekend dat de Nijmegenaren zes miljoen euro willen ontvangen voor Robin Roefs, die in de belangstelling staat van Ajax.