Enthousiasme over nieuwste aanwinst van Ajax: ‘Precies wat nodig is’

Henk Spaan is in zijn nieuwste column in Het Parool lovend over de terugkeer van Fred Grim bij Ajax. De 58-jarige Amsterdammer gaat in een nieuwe rol als Hoofd of Coaching aan de slag binnen de jeugdopleiding.

Na het bedanken van John van 't Schip, die vorig jaar nog eindverantwoordelijke was in de hoofdstad, probeerde Ajax Frank Rijkaard warm te maken voor de functie. Uiteindelijk werd het dus Grim.

Die keuze leidt tot veel enthousiasme bij Spaan. "Het aantrekken door Ajax van Grim in een managementfunctie op de Toekomst is goed nieuws. Grim is precies wat de opleiding van Ajax nodig heeft", schrijft de journalist in zijn column.

"Fred Grim heeft altijd uitgeblonken in een empathische manier van leidinggeven, precies wat de opleiding van Ajax nodig heeft."

Grim speelde gedurende zijn actieve loopbaan in de jeugd van Ajax en schopte het tot het eerste elftal, na een uitstapje bij SC Cambuur. Verder was hij onder meer keeperstrainer, assistent-trainer en jeugdtrainer in Amsterdam.

Meest recentelijk stond Grim aan het roer bij FC Emmen, waar hij afgelopen seizoen een dubbelfunctie bekleedde. Naast het hoofdtrainerschap ontfermde hij zich ook over de technische zaken.

Volgens clubwatcher Mike Verweij heeft Marijn Beuker zich hard gemaakt voor de komst van Grim. Beuker ziet in de 58-jarige voormalig keeper 'een goede aanvulling op de theoretisch geschoolde trainers'.