Engelse media wijzen eensgezind dissonant bij Manchester United aan

Zondag, 12 november 2023 om 11:18 • Jan Hoeksema

Manchester United wist zaterdag nipt te winnen van Luton Town (1-0), maar niet alle spelers van Erik ten Hag wisten te overtuigen tegens de promovendus. Christian Eriksen, die door een blessure al in de eerste helft het veld moest verlaten, moet het daags na de zege ontgelden in de Engelse media.

De middenvelder krijgt louter onvoldoendes voor zijn optreden. Zo beoordelen Manchester Evening News en The Sun Eriksen met een 5. Daarmee krijgt de Deen het laagste cijfer van alle United-spelers.

De Daily Mail deelde met een 5,5 wel nog een voldoende uit aan de voormalig Ajacied, maar de krant had weinig positieve woorden over voor Eriksen. Vooral de fysieke arbeid die hij levert laat te wensen over, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het lijkt erop dat Eriksen niet meer de energie heeft om de rol te vervullen die Manchester United verlangt van een middenvelder die kort voor de verdediging staat", schrijft het medium. "Hij zal zich moeten schikken in een rol als invaller om het beste uit hem te halen."

Diezelfde Daily Mail zet vraagtekens bij de tactische invloeden van Ten Hag. De oefenmeester krijgt een compliment voor het opstellen van Victor Lindelöf, die de enige treffer van de wedstrijd maakte, maar moet het ook ontgelden.

"Het ontbreken van een duidelijke speelstijl of een concreet plan zorgt ervoor dat fans nog steeds op vertwijfeld achterblijven", schrijft de krant. "Dankzij deze overwinning zou er echter wel wat rust bij de club moeten zijn tijdens de interlandbreak."

The Guardian trekt vergelijkbare conclusies. "Gedurende zijn tijd bij United heeft Ten Hag laten zien een man met inhoud te zijn, maar vroeg of laat moet hij een speelstijl aan het spel toevoegen", aldus het medium.