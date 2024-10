Engelse media zijn eensgezind na de 1-2 nederlaag van Engeland tegen Griekenland in de Nations League. Vooral interim-bondscoach Lee Carsley moet het ontgelden en krijgt kritiek op de gebruikte tactiek. Zijn experimentele opstelling zonder echte spits en het gebrek aan controle op het veld leiden tot felle reacties in Engeland.

De Engelsen gingen donderdagavond verrassend met 1-2 onderuit tegen de Grieken dankzij een doelpunt in de blessuretijd van Vangelis Pavlidis. Die nederlaag is in Engeland hard aangekomen.

De BBC richt zijn pijlen op Carsley en zijn tactiek: “Bij afwezigheid van de geblesseerde Harry Kane probeerde Carsley het zonder een echte nummer negen door Jude Bellingham als valse negen in te zetten, met Phil Foden, Anthony Gordon, Bukayo Saka en Cole Palmer erachter. Het resultaat was een onsamenhangende, verwarrende puinhoop. Carsley gokte niet alleen met zijn basisopstelling, maar ook met zijn toekomst.”

Sky Sports is eveneens kritisch op Carsley. “Carsley leek voor de aftrap een zekerheidje voor het definitieve bondscoachschap, maar zijn experimentele opstelling en het onsamenhangende spel dat daarop volgde, zullen meer vragen dan antwoorden oproepen.”

Het Britse medium uit ook kritiek op de verdediging. “De bezoekers zagen ook nog eens drie doelpunten afgekeurd worden op het randje van buitenspel, wat een teken is van de slechte verdediging van Engeland. De scrimmage die leidde tot de verdiende, winnende treffer van Griekenland was typerend voor de avond.”

The Guardian spreekt van een realitycheck voor Carsley en Engeland. “Misschien is dit wat er gebeurt als je alle grote namen laat spelen. Het was een opwindend team, het soort waar zoveel Engelse fans naar verlangden. Maar gedurende de wedstrijd was het een puinhoop. Engeland ontbeerde controle en autoriteit op het middenveld, terwijl het achterin dramatisch was.”

“Griekenland, de nummer 48 op de FIFA-ranking, scheurde er met toenemende regelmaat doorheen. De aanvallende aanpak zou kunnen werken op de PlayStation, maar op internationaal niveau zijn er minder garanties”, aldus de Britse krant.

The Sun noemt de wedstrijd ‘een horrorshow’ en blikt vooruit op de toekomst van het nationale elftal. “De horrorshow van Engeland tegen Griekenland was een constatering dat het WK van 2026 buiten ons bereik ligt met zo weinig kwaliteit achterin.”

“Dit was de avond waarop de overvloed aan aanvallende rijkdommen werden getoond door Engeland, maar dit was ook een keiharde reminder dat de kwaliteit achterin ongelooflijk dun is. Van de centrale verdedigers tot de backs en zelfs de keeper. Over de hele linie heeft Engeland een aantal grote problemen”, constateert de tabloid.