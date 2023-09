Emotioneel afscheid Jurriën Timber zorgt voor tranen bij moeder Marlyn

Zondag, 24 september 2023 om 15:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:58

Jurriën Timber heeft zondag op emotionele wijze afscheid genomen van Ajax. De 22-jarige verdediger, die in de zomer naar Arsenal vertrok, greep voorafgaand aan de Klassieker de microfoon om het publiek in de Johan Cruijff ArenA te bedanken. Dat leverde hem een daverend applaus op, en moeder Marilyn hield het daarbij niet droog.

Timber betrad vlak voor de aftrap het veld, waar Ajax' technisch manager Klaas-Jan Huntelaar hem bedankte voor zijn diensten. Daarna nam de verdediger zelf het woord. "Toch wel een speciaal moment", sprak hij. "Emotioneel ook, dat had ik niet verwacht. Ik wil de club en alle trouwe supporters enorm bedanken. Ik heb hier tien jaar mogen voetballen en enorm genoten, prijzen gewonnen en het was een droom die uitkwam om hier in de ArenA te mogen spelen voor jullie. Daar ben ik jullie enorm dankbaar voor."

?? Jurriën Timber neemt afscheid van Ajax en dat levert tranen op bij moeder Marilyn ??#ajafey pic.twitter.com/6AW2xV67PM — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2023

Timber wilde zijn speech vervolgen, maar werd onderbroken door een applausregen. Moeder Marilyn werd daardoor zichtbaar geëmotioneerd. Even later maakte Timber zijn dankwoord af. " Ik hoop dat we snel weer kunnen genieten van Ajax en weer mooie prijzen mogen winnen. Ik zal altijd blijven kijken en blijven supporten – vandaag ook – en ik hoop jullie snel weer te zien. Dankjewel."

Timbers avontuur bij Arsenal verloopt vooralsnog niet zoals hij gehoopt had. De mandekker begon als basisspeler aan het seizoen, maar raakte al na vijftig minuten in de Premier League-ouverture zwaar geblesseerd. Naar verwachting kan Timber tegen het einde van het seizoen pas weer in actie komen.