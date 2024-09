Emiliano Martínez wordt geschorst door FIFA en moet meerdere interlands missen

Emiliano Martínez moet de volgende twee interlands van Argentinië aan zich voorbij laten gaan. De 32-jarige doelman is door de FIFA voor twee interlands geschorst als gevolg van een reeks merkwaardige acties.

Tijdens de afgelopen interlandperiode liet Martínez maar weer eens zien zijn streken nog niet verleerd te zijn. Na de overwinning op Chili (3-0 zege) liet hij de gewonnen Copa América-trofee zien aan het publiek, alvorens hij het voorwerp richting zijn geslachtsdeel bewoog.

Het was niet de eerste keer dat Martínez een dergelijk obsceen gebaar maakte. Na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk was het ook al raak. Destijds bood hij zijn excuses aan, maar dat weerhield hem er dus niet van zijn daad te herhalen.

Dat was niet het enige opmerkelijke wat hij deze maand uithaalde. Na afloop van de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia (2-1) liet hij zich gaan tegenover een cameraman. De winnaar van de Gouden Handschoen tijdens het WK 2022 duwde de camera zichtbaar gefrustreerd weg met zijn hand.

Die acties hebben hem nu een schorsing opgeleverd van twee interlands. Daarmee mist Martínez in oktober de WK-kwalificatieduels tegen Venezuela en Bolivia. Mogelijk betekent dat goed nieuws voor PSV-doelman Walter Benítez of voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli.

Martínez kwam tot dusver tot 47 interlands voor Argentinië. De 32-jarige doelman van Aston Villa beleefde zijn hoogtepunt op het WK 2022 in Qatar. Daar groeide hij uit tot held in de strafschoppenserie tegen het Nederlands elftal en maakte hij bovendien een cruciale redding in de finale tegen Frankrijk.