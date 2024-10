Emile Schelvis loopt helemaal leeg tijdens duel AC Milan en ziet wens direct uitkomen

Emile Schelvis begrijpt niets van de strafschop die Fiorentina in de eerste helft kreeg voor een (vermeende) overtreding van AC Milan-verdediger Theo Hernández. De Fransman raakte lichtjes de voet van Dodô, speler van tegenstander Fiorentina. Na een VAR-check ging de bal op de stip, iets waar Schelvis totaal geen begrip voor kon opbrengen.

Hernández wilde in zijn eigen zestien een afvallende bal wegwerken, en raakte daarbij lichtjes de voet van Dodô, die gretig naar het gras ging. Arbiter Luca Pairetto floot in eerste instantie niet, maar werd vervolgens naar het VAR-scherm geroepen. "Dan staat het beeld stil, en lijkt het heel wat", uit Ziggo Sport-commentator zijn ongeloof dat Pairetto überhaupt naar het scherm is geroepen.

"Dit is wat de VAR een belachelijk instrument maakt. Ze raken elkaar nauwelijks, er is nooit sprake van een doelkans, dan ga je hem toch niet op de stip leggen? Het zou een grote schande zijn", zegt Schelvis ongeveer een seconde voordat Pairetto de bal op de stip legt. "Hij doet het wel! Het is echt Godgeklaagd! een grote schande, vergogna! Het is een lachertje. Het is echt een lachertje."

"Zo belazeren de spelers de arbitrage. De VAR trapt er als eerste in en de scheidsrechter gaat daarin mee. Het gebeurde bij Juventus tegen Cagliari eerder op de dag ook al. Pairetto, je staat echt voor joker dat je hier een penalty voor geeft. Echt. Fiorentina zal er blij mee zijn hoor, maar het voetbal is de grote verliezer."

"En dat komt ook alleen maar omdat Dodô gaat liggen rollenbollen. Als dit de norm is, gaan we rollen, gaan we liggen, en doen we alsof we nooit meer kunnen opstaan. Alsof we verschrikkelijk geraakt zijn, onderuit geschoffeld zijn. En dan krijgen we de zwaarste straf die er geldt in het voetbal: een penalty."

"Echt. Fiorentina. Ik heb er een grote liefde mee, een geweldige club. Maar ik hoop echt dat Maignan deze penalty stopt. Voor de zegen van het voetballen." Schelvis zag zijn wens direct uitkomen. Moise Kean schoot slapjes richting de linkeronderhoek en Maignan redde.

Schelvis leek het niet te kunnen geloven en bleef even stil. "Godzijdank. Prima! Gerechtigheid, van het zuiverste soort. En Pairetto, ik hoop dat ze je voortaan in de Serie B neerzetten. Met de VAR erbij", aldus Schelvis. Overigens kwam Fiorentina niet veel later alsnog op voorsprong, via Yacine Adli. Op slag van rust miste Hernández een strafschop namens Milan.