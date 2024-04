Elleboog tegen de nek: Cristiano Ronaldo wordt met rood weggestuurd

Cristiano Ronaldo heeft zich maandagavond van zijn slechtste kant laten zien. De Portugees van Al-Nassr was in het duel met Al Hilal (2-1 verlies) zijn frustraties niet de baas en ontving een rode kaart nadat zijn elleboog in de nek van een speler van de tegenpartij belandde.

De twee Saudische topploegen namen het tegen elkaar op in het kader van de halve finale van de Saudi Super Cup. Al Hilal, koploper in de nationale competitie, had het betere van het spel en nam in de tweede helft de leiding.

Salem Al-Dawsari had de ploeg na een uur spelen op een 1-0 voorsprong gezet. Een ruime tien minuten later verdubbelde Malcom, voormalig speler van onder meer FC Barcelona, de voorsprong: 2-0. Een late treffer van Sadio Mané zou de eindstand op 2-1 bepalen.

Ronaldo was zichtbaar gefrustreerd door de wedstrijd en dat kwam in minuut 85 tot uiting. De superster dacht recht te hebben op een inworp, maar een speler van Al Hilal dacht daar anders over.

?? The incident that led to Cristiano Ronaldo's red card ??pic.twitter.com/4hxoBAE4cd — Everything Cristiano ?? (@EverythingCR7_) April 8, 2024

In een poging de bal bij de tegenstander weg te houden plantte Ronaldo zijn elleboog in de nek van zijn opponent. De tegenstander ging naar de grond en Ronaldo werd van het veld gestuurd met een rode kaart.

De steraanvaller kon zich overduidelijk niet vinden in de beslissing en liet dat met de nodige gebaren blijken. Terwijl hij zich richting de catacomben begaf, applaudisseerde hij op cynische wijze richting de arbiter.

Ronaldo perdeu a cabeça, foi expulso com vermelho direto e saiu a pedir aplausos para o árbitro.pic.twitter.com/IUv463CB4I — B24 (@B24PT) April 8, 2024

