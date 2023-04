Elftal van de Week: Van den Belt en Van Bommel schitteren andermaal

Dinsdag, 18 april 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:53

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de 33ste speelronde afgewerkt. Promotie voor PEC Zwolle bleef uit. De koploper won zelf met 2-0 van Telstar, maar zag Almere City vervolgens met 2-3 winnen van ADO Den Haag.

Het doel in het Team van de Week wordt deze speelronde verdedigd door Jasper Schendelaar. De 22-jarige sluitpost van PEC was tegen Telstar goed voor vijf reddingen en hield voor de veertiende keer dit seizoen de nul, vaker dan iedere andere doelman in de competitie. Jong Ajax won in een spektakelstuk met 5-4 van de beloften van PSV. Francisco Conceição was met twee geweldige treffers beslissend. Het levert de Portugees een terechte uitverkiezing op.

Thomas van den Belt bezorgde de Zwollenaren met zijn veertiende en vijftiende treffer van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen eigenhandig de drie punten tegen Telstar. Slechts drie spelers scoorden vaker dit seizoen. De PEC-middenvelder maakte zijn vijfde treffer van buiten het strafschopgebied, meer dan iedere andere speler. Ruben van Bommel maakte namens MVV Maastricht zijn twaalfde doelpunt dit KKD-seizoen. De grote smaakmaker van De Sterrendragers is eens per 131 minuten trefzeker in de competitie.

Ook Jari Schuurman en Simon Janssen hebben een plekje in het Elftal van de Week veroverd. De middenvelders van FC Dordrecht en VVV-Venlo waren beiden goed voor vijf gecreëerde kansen en één assist deze speelronde. Wouter Goes dankt zijn uitverkiezing door zijn hoge pasnauwkeurigheid. De verdediger van Jong AZ zag 83 van zijn 84 passes aankomen bij een ploeggenoot tijdens het gewonnen competitieduel met Jong FC Utrecht (4-0): meer succesvolle passes dan iedere andere speler in de Keuken Kampioen Divisie deze speelronde.

Elftal van de Week: Schendelaar (PEC Zwolle); Van Vlerken (Helmond Sport), Aktas (Telstar), Goes (Jong AZ), Roosken (Heracles Almelo); Schuurman (FC Dordrecht), Van den Belt (PEC Zwolle), Janssen (VVV-Venlo); Conceição (Jong Ajax), Meerdink (Jong AZ), Van Bommel (MVV Maastricht)

