El Ahmadi noemt 3 opties hoe Feyenoord spitsenprobleem tegen Celtic kan oplossen

Woensdag, 13 september 2023 om 21:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:09

Feyenoord kampt volgende week dinsdag met een spitsenprobleem wanneer het in de Champions League aantreedt tegen Celtic. Trainer Arne Slot kan niet beschikken over de geschorste Santiago Giménez en geblesseerde Ayase Ueda. In de ogen van Karim El Ahmadi doet de oefenmeester van Feyenoord er goed aan om tegen de Schotten met Calvin Stengs als valse nummer 9 te starten.

Giménez zit tegen Celtic zijn eerste van twee duels schorsing uit nadat hij vorig seizoen een rode kaart kreeg tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De aanvalsleider moet hierdoor ook het uitduel met Atlético Madrid aan zich voorbij laten gaan. Of Ueda de Champions League-wedstrijd tegen de Madrilenen op 4 oktober gaat halen, is nog niet bekend. De Japanner liep afgelopen zaterdag in een vriendschappelijke interland tegen Duitsland (1-4 winst) een spierblessure op en is hierdoor naar verwachting ‘de komende weken niet inzetbaar’.

Slot heeft volgende week dinsdag dus een spitsenprobleem tegen Celtic. Volgens El Ahmadi zijn Yankuba Minteh en Igor Paixão hele logische namen om tegen Atlético Madrid in de punt van de aanval te zetten. "Maar tegen Celtic zal Feyenoord heel veel de bal hebben”, schets de analist bij Voetbalpraat op ESPN. “Om dan Paixão of Minteh in de spits te zetten... Zij zullen niet heel veel ruimtes krijgen. Maar dat zijn eigenlijk je enige twee opties. Calvin Stengs als valse nummer 9 zou ook nog kunnen.”

Kees Kwakman verwacht dat Slot tegen Celtic ‘gewoon’ met Paixão als spits begint. “Daar heeft hij vorig jaar volgens mij ook een aantal keer gespeeld. Dan begint Stengs misschien wel als rechtsbuiten en komt Ondrej Lingr in het elftal als nummer 10, dat kan natuurlijk ook.” Paixão speelde het afgelopen seizoen één keer als spits. In de achtste finale van de TOTO KNVB Beker viel hij na rust tegen NEC in voor Danilo. In de 92ste minuut was de Braziliaan met het hoofd verantwoordelijk voor de 2-2, waarna Feyenoord het bekerduel uiteindelijk na een zenuwslopende strafschoppenserie (9-7) naar zich toetrok.