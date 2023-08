El Ahmadi en Perez schrikken: ‘Geen meerwaarde voor dit Feyenoord’

Zondag, 20 augustus 2023 om 20:45 • Wessel Antes • Laatste update: 21:08

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zijn nog niet onder de indruk van Feyenoorder Calvin Stengs, zo zeggen de analisten van ESPN zondagavond in het napraatprogramma Dit was het Weekend. Stengs speelde zondag 65 minuten mee tijdens de stadsderby van Feyenoord met Sparta, maar wist niet te imponeren. Nadat trainer Arne Slot de ongelukkige linkspoot wisselde ging het plotseling wel lopen bij de regerend landskampioen, die in het laatste half uur op Het Kasteel een 0-2 achterstand wist te buigen naar een 2-2 remise.

El Ahmadi vraagt zich af of Stengs als aanvallende middenvelder kan brengen waar Slot om vraagt. “Als ik kijk naar hoe Slot wil spelen, met de intensiteit en alles, dan zie ik in Stengs geen meerwaarde voor Feyenoord. Dit is niet echt een jongen zoals Sebastian Szymanski, die overal bovenop zit. Vooral in het druk zetten vind ik hem niet goed genoeg voor dit Feyenoord. Misschien moet hij meer wedstrijden spelen om daaraan te wennen, maar vooral na balverlies vind ik hem niet een speler die hetzelfde kan brengen als Szymanski. Er moet wat meer gif in."

Perez is van mening dat Stengs fantastisch kan voetballen, maar plaatst direct een kanttekening. “Voetballer zijn is meer dan lekker kunnen voetballen. Ik denk niet dat hij de karaktervoetballer is die in moeilijke fases opstaat. En het gaat lastig worden voor Feyenoord dit seizoen, want er zijn hoge verwachtingen.” Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Stengs wat aan zijn arbeidsethos kan doen. Perez twijfelt. “Dat is lastig. Vaak zit het in je karakter: tot hier en niet verder. Als ze straks in wedstrijden met 3-0 of 4-0 voorstaan zal hij lekker meevoetballen, maar in wedstrijden als vandaag draait het erom om karakter te tonen. Dan moet hij er staan!”

De Deense analist concludeert dat Feyenoord de wedstrijd pas wist om te draaien na de wissel van Stengs, die werd vervangen door Ayase Ueda. Een echt verband wil Perez echter niet leggen. “Al was ik wel verbaasd dat Feyenoord zo ver wilde gaan voor Calvin Stengs.” Feyenoord betaalde volgens De Telegraaf maar liefst 6 miljoen euro voor Stengs aan OGC Nice. Dat bedrag kan middels bonussen nog met 1 miljoen euro oplopen, terwijl de Fransen ook nog eens een doorverkooppercentage van 30 procent hebben bedongen. Stengs ontvangt in De Kuip naar verluidt een netto jaarsalaris van 1,25 miljoen euro, waarmee hij zich schaart tussen de grootverdieners in de selectie van Slot.