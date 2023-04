Einde seizoen voor Jankto na coming-out: ‘Mentaal en fysiek gebroken’

Donderdag, 20 april 2023 om 16:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:57

Jakub Jankto komt dit seizoen niet meer in actie namens Sparta Praag. De Tsjechische middenvelder, die twee maanden geleden uit de kast kwam, is mentaal en fysiek niet langer in staat om op het veld te staan, zo laat hij weten in een officiële verklaring op Instagram. Jankto doet sowieso tot het einde van het seizoen een stap opzij. Volgens Sparta kreeg hij eerder deze week problemen nadat hij weigerde mee te werken aan een verkeerscontrole en stopt hij om 'persoonlijke redenen' met voetballen.

"De laatste jaren, en vooral het laatste jaar, heeft er zoveel gespeeld rond mij dat het beter is om het rustiger aan te doen", begint Jankto het bericht. "Het is belangrijk om aan mijn gezondheid te denken. Vanaf mijn achttiende heeft mijn hele leven in het teken van voetbal gestaan. Het heeft me veel gebracht, kostte me veel en heb er veel van geleerd. Dit was sportief niet het beste jaar voor mij, maar ik heb me altijd volledig ingezet voor de club. Des te verdrietiger ben ik dat ik mentaal en fysiek de jacht op de titel en de beker niet kan voortzetten."

Jankto werd na zijn coming-out overspoeld met reacties, van mensen binnen en buiten de voetbalwereld. Zo werd hij door zijn eigen fans met luid gejuich onthaald toen hij bij zijn eerste minuten het veld betrad. "Ik kan niet genoeg woorden vinden voor hoezeer ik Sparta Praag wil bedanken", gaat de middenvelder verder. "Dank aan alle spelers, trainers en fans. Ik waardeer ook de steun van alle mensen om mij heen, inclusief de media. Ik heb altijd wederzijds respect gevoeld."

Wereldwijd schaarde men zich achter Jankto na zijn coming-out. De Tsjech volgde collega-voetballers Josh Cavallo (Adelaide United) en Jake Daniels (Blackpool), die afgelopen anderhalf jaar ook al bekendmaakten homoseksueel te zijn. Jankto is een oude bekende van het Nederlands elftal, daar hij op het veld stond tijdens de door Tsjechië gewonnen kwartfinale van het EK 2021 (0-2). Hij wordt gehuurd door Sparta Praag en ligt bij eigenlijke werkgever Getafe nog vast tot medio 2026.