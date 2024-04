Einde aan langdurige soap: Wim Jonk en FC Volendam roken vredespijp

Groot nieuws uit Volendam. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf is voormalig voorzitter Piet Kemper erin geslaagd om de plaatselijke FC en clubicoon Wim Jonk de vredespijp te laten roken. Volgens Verweij doet Team Jonk water bij de wijn, waardoor de nummer zeventien van de Eredivisie een ‘fiks bedrag’ bespaard blijft. FC Volendam zelf ziet daardoor af van een hoger beroep, waarmee de kous zo goed als af is.

Verweij spreekt over een mondeling akkoord, dat nog door beide partijen op papier zal worden gezet. “De clubicoon en zijn team, die door de arbitragecommissie en de rechter in het gelijk werden gesteld, doen water bij de wijn en treffen een regeling voor de vier ZZP’ers Michel Hordijk, Freek de Boer, Patrick Oudejans en Rick Menick, die na het gedwongen vertrek met lege handen stonden en zodoende de (bijna gegarandeerd succesvolle) gang naar de rechter niet hoeven te maken.”

Kemper, voormalig voorzitter van de Palingboeren, heeft bemiddeld tussen Jonk en Volendam. “In het akkoord werd tevens de decharge opgenomen voor het gevoerde beleid van het vorige bestuur dat zodoende werd gerehabiliteerd", weet Verweij.

Waar Jan Smit en zijn medebestuursleden eerder werden weggestuurd vanwege financieel wanbeleid, hebben de bronnen van De Telegraaf andere informatie. “Hoewel FC Volendam dit jaar nog drie ton in het rood lijkt te komen, is er – zo bleek in het overleg van woensdagavond – financieel geen enkele reden tot paniek.” Lucratieve uitgaande transfers van onder meer Micky van de Ven en Carel Eiting zorgen er volgens de ochtendkrant voor dat het operationeel tekort van de afgelopen jaren na dit seizoen is weggewerkt.

Joost Quant, de advocaat van Wim Jonk, heeft tegenover Verweij al gereageerd op het nieuws. Het bestuur van Volendam zou het nieuws woensdagavond al aan een afvaardiging van de harde kern hebben gedeeld, wat voor verbazing zorgt. “Maar het klopt dat er overeenstemming is op hoofdlijnen. De afspraken worden nu uitgewerkt. Pas als de handtekeningen droog zijn is er een definitieve deal. Dan zal ook het deel van de nog lopende procedure worden ingetrokken en zal er ook geen hoger beroep worden ingesteld.”

“Wim Jonk, Matthias Kohler, Ruben Jongkind en Jasper van Leeuwen hebben water bij de wijn gedaan in het belang van heel Team Jonk, maar ook in het belang van de club”, gaat Quant verder. “Het belang van heel team Jonk bestaat eruit dat ook de vier ZZP’ers nu hun geld krijgen. Bovendien is ook de decharge van het voormalige bestuur nu meegenomen. Ik ben wel weer onder de indruk van de wijze waarop Team Jonk als Team handelt. Dat is mooi om te zien.”

“Het is jammer dat het zover heeft moeten komen. Team Jonk was er graag eerder in overleg uitgekomen, zonder voor de rechtbank te worden gedaagd. Een gezamenlijke oplossing is uiteindelijk voor iedereen beter. Nu kan er op alle punten een punt achter worden gezet en kan iedereen weer verder”, besluit de advocaat. Smit laat in een reactie aan Verweij weten dat hij blij is dat zijn naam is gezuiverd.

