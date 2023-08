Eigen zaakwaarnemer weigert mogelijk transfer Kudus: Europese topclub afgewezen

Donderdag, 24 augustus 2023 om 22:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:54

Jennifer Mendelewitsch, de zaakwaarnemer van Mohammed Kudus, heeft geweigerd mee te denken over een transfer van de Ghanees naar Napoli. Bronnen dicht bij Napoli melden aan Voetbalzone dat de club interesse had in de diensten van de middenvelder annex aanvaller van Ajax, maar dat de spelersmakelaar niet ingegaan is op de interesse. Het nieuws is zeer opvallend, want volgens ExWHUEmployee, een betrouwbare bron als het gaat om nieuws rond West Ham United, bemoeilijkt Mendelewitsch eveneens de transfer van Kudus naar the Hammers.

Peppino Tirri, een invloedrijke Italiaanse spelersmakelaar die in het verleden onder meer de belangen van Samuel Eto’o en Wesley Sneijder behartigde, kreeg te horen dat Napoli geïnteresseerd is in Kudus. Via een tussenpersoon is Mendelewitsch op de hoogte gebracht van de belangstelling van de landskampioen van Italië. Ondanks meerdere pogingen om het gesprek tussen Napoli en Kudus te starten, weigerde Mendelewitsch iets met de interesse uit Napoli te doen, zo blijkt uit berichten die Voetbalzone heeft ingezien. Het is merkwaardig, want de Napolitanen waren bereid om aan de eisen van Ajax te voldoen.

Het nieuws komt op een opvallend moment naar buiten, daar afgelopen donderdag bekend werd dat Mendelewitsch mogelijk ook een struikelblok vormt in de transferonderhandelingen tussen West Ham United en Ajax. Volgens de berichtgeving van het doorgaans zeer betrouwbare ExWHUEmployee is de zaakwaarnemer van Kudus op dit moment de enige die de besprekingen dwarsboomt. Die informatie lijkt te kloppen, want volgens berichtgeving van The Athletic hebben de clubs reeds een akkoord bereikt over een transfersom van 41,5 miljoen euro plus bonussen, terwijl Kudus zelf al enige tijd geleden een persoonlijk akkoord heeft bereikt met West Ham.

Wat precies de reden is van de schijnbare stroeve houding van Mendelewitsch is onduidelijk. De vertegenwoordiger is eigenaar van het makelaarskantoor Supernova Management, dat verder onder meer de belangen van Ismaël Diallo (Hadjuk Split), Thierry Ambrose (KV Kortrijk) en Emmanuel Ntim (SM Caen) behartigt. De bronnen rond West Ham United vermoeden dat Mendelewitsch nog niet tevreden is over de commissie die zij op zou strijken bij het beklinken van de transfer van Kudus. De Ghanees vertegenwoordigt de meeste waarde van alle namen in haar spelersportfolio.