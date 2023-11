Eerste goal Ziyech had afgekeurd moeten worden vanwege vrij onbekende regel

Woensdag, 29 november 2023 om 22:40 • Mart van Mourik

Het eerste doelpunt van Hakim Ziyech tegen Manchester United had niet mogen tellen, zo benadrukt beIN Sports na afloop van het Champions League-duel (3-3). Uit een vrije trap tekende de Marokkaans international de 1-2 aan, maar twee spelers van Galatasaray stonden té dicht bij de muur van Man United. Desondanks werd het doelpunt goedgekeurd.

Na een spectaculair duel in Istanbul hebben Galatasaray en Manchester United tegen elkaar gelijkgespeeld: 3-3. De ploeg van trainer Erik ten Hag leidde tot tweemaal toe met een marge van twee, maar dat bleek niet genoeg.

Ziyech, uitblinker aan de kant van de Turken, schoot er twee directe vrije trappen in. De technicus kreeg daarbij wel hulp van ex-Ajax-teamgenoot André Onana, die tweemaal opzichtig in de fout ging. Zijn eerste treffer had echter nooit mogen tellen, zo schrijven de spelregels voor.

If three or more defending players form a wall... all attacking players must remain at least one metre from the wall until the ball is in play.



GALATASARAY'S GOAL SHOULD NOT HAVE STOOD! #beINUCL #MUFC pic.twitter.com/Wj4wJjz03r