Eerste Europese treffer ooit voor Dallinga niet genoeg voor zege in België

Donderdag, 21 september 2023 om 21:10 • Jonathan van Haaster

Een prachtig moment voor Thijs Dallinga donderdagavond. De Nederlandse spits van Toulouse maakte de eerste Europese treffer uit zijn carrière. Hij benutte in de eerste helft een strafschop tegen Union Sint-Gillis in de Europa League. De Belgen kwamen na rust terug tot 1-1, wat tevens de eindstand bleek. Liverpool, dat met 1-3 won van LASK, leidt de dans in Groep E.

Bijzonderheden:

De openingsfase was voor Union, dat het via Fedde Leysen tot tweemaal toe tevergeefs probeerde. Charles Vanhoutte kreeg eveneens een mogelijkheid. Zijn schot belandde net naast de paal. Zakaria Aboukhlal, die net als Dallinga in de basis stond, raakte geblesseerd aan zijn knie en moest vlak voor de onderbreking worden gewisseld. Zijn vervanger, Frank Magri, werd in blessuretijd gevloerd in de zestien: strafschop. Dallinga pakte zijn verantwoordelijkheid en schoof feilloos binnen. De Fransen gingen met een goed gevoel rusten, maar de Belgen zetten na de thee aan. Twintig minuten voor tijd viel de treffer alsnog. Mohamed Amoura dribbelde langs enkele tegenstanders en bekroonde zijn prachtige actie met een keurige afronding in de korte hoek: 1-1. Beide ploegen kregen nog kansen, maar bij 1-1 zou het blijven.