In de zoektocht naar versterkingen is FC Barcelona uitgekomen bij Kvicha Kvaratskhelia, bevestigt La Gazzetta dello Sport. De Catalanen zouden bereid zijn in de zomer een bod uit te brengen bij Napoli, maar dan moet Kvaratskhelia wel aan één cruciale voorwaarde voldoen.

Kvaratskhelia ligt nog tot medio 2027 vast in Stadio Diego Armando Maradona en Napoli wil het contract van Kvaradona dolgraag verlengen. "We willen zijn reis bij Napoli belonen, omdat hij het verdient", sprak directeur Giovanni Manna dinsdag op de Social Football Summit 2024.

“Er zijn echter andere factoren die een rol spelen. Er is geen druk, er is geen deadline en we zijn in gesprek. Als ze (Kvaratskhelia en zijn entourage, red.) akkoord gaan, kunnen we tekenen. Anders praten we in juni weer.”

De grootste issue bij een nieuw contract is de vertrekclausule. La Gazzetta dello Sport meldde vorige week dat de partijen in gesprek zijn, maar dat er nog geen akkoord is gesloten over die ontsnappingsclausule. Ook de salariseisen van de aanvaller vormen vooralsnog een struikelblok.

Napoli heeft Kvaratskhelia, die momenteel voor 1,5 miljoen euro op de loonlijst staat, een jaarsalaris van vijf miljoen euro aangeboden, exclusief bonussen. Met die bonussen zou de Georgiër de grootverdiener van de club, Romelu Lukaku (zes miljoen), kunnen evenaren. Alhoewel er nog geen akkoord is bereikt over het salaris, lijkt de ontsnappingsclausule het grootste obstakel te zijn.

Napoli denkt aan een clausule van rond de honderd miljoen euro, terwijl Kvaratskhelia en diens zaakwaarnemer liever een vastgesteld bedrag van rond de tachtig miljoen euro in zijn contract willen laten opnemen.

Bij de terugkeer van clubpresident Aurelio de Laurentiis, die enige tijd in de Verenigde Staten vertoefde, zullen de onderhandelingen verder gaan. Barcelona hoopt dat Kvaratskhelia niet bijtekent en dat is volgens La Gazzetta dello Sport de cruciale voorwaarde waar de Georgiër aan moet voldoen, om een daadwerkelijk bod van de Catalanen te kunnen verwachten.

Het Catalaanse medium El Nacional claimde vorige week dat Barcelona-president Joan Laporta een ontmoeting heeft gehad met de zaakwaarnemer van Kvaratskhelia, die meerdere opties heeft. Naast Barcelona worden ook Liverpool en met name Paris Saint-Germain, dat afgelopen zomer al tevergeefs een bod uitbracht, genoemd als mogelijke vervolgbestemmingen voor de 23-jarige vleugelspeler.