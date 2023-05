Edson Álvarez definitief van de lijst bij Bayern: club wil Ten Hag dwarsbomen

Woensdag, 24 mei 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:01

Bayern München heeft zijn pijlen gericht op Adrien Rabiot, schrijft Sport Bild. De middenvelder beschikt bij Juventus over een aflopend contract, waardoor hij gratis op te pikken is voor der Rekordmeister. Het Manchester United van Erik ten Hag gooide om die reden eerder al een lijntje uit naar de entourage van de Fransman. Ook de bij Manchester City overbodig geraakte Julián Álvarez prijkt op het wensenlijstje van Thomas Tuchel.

Duidelijk is dat ze het bij Bayern over een andere boeg gaan gooien na een historisch slecht seizoen. De recordkampioen dreigt voor het eerst in tien jaar de landstitel te verspelen, daar op de laatste speeldag een achterstand van twee punten goed gemaakt moet worden op Borussia Dortmund. Tuchel heeft voor de komende transferperiode twee prioriteiten gesteld: een nummer 6 om het middenveld te stabiliseren en een spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor eerstgenoemde positie is Rabiot in beeld. De Fransman beschikt bij Juve over een aflopend contract. Zijn zaakwaarnemer en moeder willen meer salaris voor de middenvelder. Rabiot strijkt momenteel naar verluidt zo'n zeven miljoen euro per jaar op. Bayern gooide in 2019 ook al een lijntje uit naar de Fransman, maar greep destijds mis. Edson Álvarez is niet langer een target. Als overige kandidaten worden Mateo Kovacic (Chelsea) en Declan Rice (West Ham United) genoemd.

Julian Álvarez is in beeld om de spitspositie in te vullen. De Argentijn beleeft een absoluut droomjaar. Hij werd halverwege december wereldkampioen en schreef met Manchester City de Premier League op zijn naam. Met the Citizens dingt hij dit seizoen mee om nog twee prijzen, daar de ploeg van Josep Guardiola nog actief is in de FA Cup (finale tegen Manchester United) en de Champions League (finale tegen Internazionale). Álvarez staat tot dusver op 47 wedstrijden, waarin hij 17 keer scoorde en 5 assists gaf.