Edin Dzeko met zuivere hattrick belangrijk voor nog altijd foutloos Fenerbahçe

Zondag, 29 oktober 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

Fenerbahçe heeft de ongeslagen status in de Süper Lig zondagavond uitgebreid. Op bezoek bij Pendikspor waren de Gele Kanaries met 0-5 te sterk. Edin Dzeko werd de grote held van Fenerbahçe: de Bosniër was goed voor een hattrick. Dankzij de overwinning blijft de ploeg van Ismail Kartal foutloos met dertig punten uit tien duels. Fenerbahçe staat na zondag weer eerste. Pendikspor zakt naar de achttiende plaats.

Bijzonderheden:

Na een half uur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. Een lage voorzet van Bright Osayi-Samuel werd door Erdem Carpolat in eigen doel gewerkt. Nog voor rust verdubbelde Fenerbahçe de score. Ifran Can Kahveci scoot de bal van een afstandje buiten bereik van de doelman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust beidde Fener de score nog verder uit. Sebastian Szymanski werd de diepte ingestuurd en legde panklaar af op Dzeko, die binnentikte: 0-3. Het was voor de Bosniër alweer zijn achtste goal van het seizoen. Kadioglu kreeg even later een assist achter zijn naam. De mee opgekomen back legde klaar voor Dzeko, die van dichtbij binnentikte: 0-4. In de slotfase maakte Dzeko met een harde lage knal zijn hattrick compleet: 0-5.

Pendikspor- Fenerbahçe 0-5

30' 0-1 Erdem Canpolat (e.d.)

42' 0-2 Irfan Kahveci (assist: Szymanski)

65' 0-3 Edin Dzeko (assist: Szymanski)

77' 0-4 Edin Dzeko (assist: Kadioglu)

87' 0-5 Edin Dzeko (assist: Kadioglu)